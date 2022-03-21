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Агрессоры мародерят и вывозят в Россию авто, бытовую технику и украинские продукты

21 марта 2022, 08:15

О том, что оккупанты активно грабят местное население, свидетельствует также и их общение с родными в России.

Оккупанты
Российские оккупанты / Александр Ермоченко

Российские военные не только убивают, но и грабят украинцев ‒ отбирая под дулами оружия у них транспорт, продукты, бытовую технику и другое имущество. Об этом говорится на официальной Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Украинские военные в очередной раз подчеркивают, что российские военные не гнушаются мародерством на временно оккупированных территориях. И пытаются в Россию вывезти бытовую технику, автомобили, продукты, а также другое имущество, награбленное у украинцев.

О том, что оккупанты активно грабят местное население, свидетельствует также и их общение с родными. СБУ удалось перехватить множество разговоров в котором наемники хвастаются как не телевизорами, то миксерами и мобильными телефонами.

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Напомним, ранее в городе Тростянец, что в Сумской области, российские оккупанты занимаются мародерством и грабежами

Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, агрессоры ограбили магазин секонд-хенда, чтобы переодеться в гражданскую одежду,

Мародерство врага набрало серьезных оборотов. Военные РФ голодны, они не только продолжают обносить продуктовые лавки, а уже лезут в дома к людям. Очень часто бывает, что заходят в дома, вытаскивают людей и забирают у них еду, одежду", - сказал чиновник.

Автор: Егор Бунин
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мародеры российское вторжение новости Украины
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