Агрессоры медлят с наступлением и не хотят повторять "глупый блицкриг" – луганский губернатор

По словам Гайдая, армия РФ накапливает силы так, чтобы "стопроцентно сделать прорыв", и отправится в наступление через несколько суток.
Командование войск страны-агрессора притормозило с масштабным наступлением на Донбассе, поскольку крайне боится повторения неудачного блицкрига под Киевом. Об этом заявил в интервью Украинской правде руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Мы ждем наступления где-то три-четыре дня. Они пока тормозят, потому что не хотят повторения своего дебильного блицкрига, который длится уже так много дней", – сказал он.
По словам Гайдая, армия РФ накапливает силы так, чтобы "стопроцентно сделать прорыв", и отправится в наступление через несколько суток.
"Должны были еще вчера-позавчера. Не вышло. Более того, наши их где-то поддавливают, где-то не подпускают", – добавил руководил руководитель Луганской ОВА.
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Напомним, ранее на Луганщине бойцы ВСУ из 24 ОМБр имени короля Даниила сбили дрогостоящий российский беспилотник "Орлан-10". Об этом сообщается на официальном канале украинского Минобороны в мессенджере Telegram.
Как рассказали в украинском оборонном ведомстве, данный российский беспилотник был собран из разных аппаратов и фактически держался на скотче. При этом "Орлан-10" считается сверхсовременным средством разведки.
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