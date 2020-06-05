"Рано или поздно развалится": Данилов назвал РФ "искусственным образованием"

Алексей Данилов / УНИАН

Российская Федерация является искусственным образованием, которое рано или поздно прекратит свое существование, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В интервью Каналу 24 он напомнил, что РФ "всю жизнь занималась выяснением отношений со своими странами-соседями".

"Это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами. Никто там по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится... Мы должны так же понимать, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни – это 100%", – подчеркнул секретарь СНБО.

Он также напомнил, что Россия все время своего существования имела внешнего врага. Сначала это были США, НАТО, Грузия, а сейчас Украина.

"Путин – это человек, который, скажем так, может принимать те или иные решения в России единолично. Конечно, у нас есть определенные обязательства, есть определенное понимание, но у меня есть понимание, что кроме Владимира Путина разговоры по этим вопросам мы ни с кем так фундаментально не можем вести", – добавил Данилов.

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Напомним, ранее Данилов заявил о том, что президент России Владимир Путин не способен объединить россиян без внешнего врага. Именно поэтому хозяину Кремля нужна война в Украине.