Аналитик спрогнозировал, о чем будет Си Цзиньпин говорить с Зеленским

Как говорит политический аналитик, не стоит ждать, что Си Цзиньпин может приехать в Украину лично – для встречи с президентом Зеленским.

Владимир Зеленский и Си Цзиньпин / коллаж фото УНИАН

Лидер китайских коммунистов и руководитель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, в своем будущем общении с президентом Владимиром Зеленским попытается утвердить формулу мирных переговоров, которую до того он собирается "утрясти" с диктатором Владимиром Путиным. Об этом в интервью Главреду сказал политический аналитик Александр Кочетков.

"Си Цзиньпин планирует обсудить с Путиным определенную формулу мирных переговоров. Если этого не согласовать с Зеленским, то тогда он публично заявит, что это неприемлемо. В таком случае Си Цзиньпин будет выглядеть, откровенно говоря, некрасиво. А сверхдержава, которой является Китай, не может себе этого позволить. Поэтому Си Цзиньпин будет вынужден говорить с обеими сторонами. То же самое в свое время делал и президент Турции Эрдоган, и африканский лидер Гвинеи-Бисау Эмбало. Так что это совершенно закономерно", − сказал он.

Тем не менее, говорит Кочетков, не стоит ждать, что Си Цзиньпин может приехать в Украину лично – для встречи с президентом Зеленским.

видео дня

"Это будет только видеоразговор. Возможно, в будущем состоится визит Зеленского в Китай, но сам Си Цзиньпин вряд ли сюда приедет", − подытожил он.

Возможный визит Си Цзиньпина в РФ

Как сообщал Главред, глава КНР Си Цзиньпин планирует на следующей неделе посетить Россию и провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. О планах Си Цзиньпина пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. При этом спикер Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита Москву на следующей неделе, пишет The Wall Street Journal.

13 марта президент США Джо Байден заявил, что планирует в скором времени поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином. Когда точно состоится этот разговор глава Белого дома не сообщил.

Другие новости по теме: