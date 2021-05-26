Аннексия Крыма: Муженко рассказал, как принималось решение "сдать" полуостров РФ

Виктор Муженко / УНИАН

Бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко вспомнил события 2014 года и рассказал, как принималось решение о том, что Украина не будет защищать Крым от российских оккупантов.

По его словам, сначала планировалась операция по наращиванию группировки украинских военных в Крыму за счет перемещения части высокомобильных десантных войск, но потом она была остановлена, передает Апостроф.

"После одного из совещаний – я не помню, это было заседание СНБО, или одно из совещаний, которое проводилось в более узком кругу – это было 1 числа, когда прибыл начальник Генерального штаба Михаил Куцин. Нас тогда собрал первый заместитель начальника Генштаба генерал Геннадий Воробьев и сказал, что никто никуда не выходит. Я тогда у него спросил: как, стой, если у нас самолеты уже в воздухе и идут на аэродромы для забора десанта? Речь шла о 95-й и 25-й бригадах", - поделился Муженко.

Воробьев спросил у него, кто принял такое решение, а Муженко ответил, что это сделал он на основании распоряжения, которое подписал начальник Генерального штаба, прежде чем уйти на совещание.

Когда Муженко пришел к Куцину, то тот ему ответил: "Ты ко мне зашел, что-то подсунул, я подписал. Я ничего не знаю".

"Ну, раз не знаю, то дали команду всех вернуть в исходное положение. Но потом была команда на перемещение 79-й бригады на перешейки, и в дальнейшем мы уже осуществили перемещение на аэродром Кульбакино на полигон Широкий Лан 95-й и 30-й бригад. Мы провели соответствующие мероприятия и уже создавали группировки в Одесской и Николаевской областях. Мы ожидали развития событий из Крыма на территорию континентальной Украины", - рассказал Муженко.

Читайте такжеГенерал рассказал об амбициозной военной операции ВСУ во время аннексии КрымаБывший глава Генштаба ВСУ считает, что Куцин не сам принимал решение об остановке операции. Скорее всего он просто передал то распоряжение, которое ему отдали на совещании.

Муженко добавил, что армейская структура специфическая. Если отдается приказ, то он должен быть выполнен.

"Я был не в том статусе, который позволял бы управлять этим процессом без старшего начальника", - отметил он.

При этом Муженко считает, что решение не защищать Крым было неправильным.

"Я считал и до сих пор считаю, что это неправильно. Мы имели тогда шанс, мы должны были его использовать", - сказал экс-глава Генштаба ВСУ.

Военная операция Украины по освобождению Крыма