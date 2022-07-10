Арестович рассказал, как отказался от интервью за $150 тысяч и не "подставил" Зеленского и Ермака

Арестович, Зеленский, Ермак / president.gov.ua, УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, как его "занесло в политику", и заявил, что ни разу не оставался один на один с президентом Зеленским.

"Я ни разу не был один на один с президентом. Во-вторых, я с ним практически не работаю. За всю работу было десяток-полтора совместных совещаний. В основном я работаю с главой Офиса президента (Андреем Ермаком. – ред.), советником которого я являюсь, а также с заместителями председателя и другими советниками", – объяснил советник ОП в интервью на Youtube-канале Валерии Коломиец.

Арестович признался, что разделяет не все направления политики Офиса.

"Не то, что направления, а быстрота решений. Потому что я хотел, чтобы было быстрее, вижу пути, как можно сделать быстрее, но нужно понимать, что не я определяю политический курс — они определяют, президент в первую очередь. Его история и народ вручили право определять этот курс. Я могу быть не согласен, я могу не скрывать этого, не подчеркиваю, но и не скрываю, высказываю свое мнение. Но точно не буду работать против этого курса. В этом плане я полностью командный игрок, потому что я не подставляю людей, с которыми я работаю никогда и ни при каких обстоятельствах. Ни во время работы, ни после работы", – отметил он.

150 тысяч долларов за одно интервью

Арестович вспомнил, когда в январе этого года решил уволиться из Офиса президента. Арестович уверяет, что после оглашения этого решения ему предлагали 150 тысяч долларов за одно интервью.

"У нас же был опыт, когда я на полтора месяца шел. Знаешь, сколько мне предложили за первое интервью после ухода из Офиса? 150 тысяч долларов за одно интервью! Я бесквартирный. У меня трое детей. Хотелось бы купить квартиру, там пятое-десятое. Но я не согласился, и это не единственное предложение. Поэтому я никогда не подставляю людей, работаю по одному принципу: если считаешь людей не теми, то не работай с ними. А если работаешь – не подставляй!", - сказал Арестович.

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Ранее писали, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович ответил, почему пользуется популярностью среди женщин и что в нем особенного.

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