"У меня нет недостатков": Арестович рассказал, почему пользуется популярностью среди женщин

Алексей Арестович / t.me/O_Arestovich_official

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович с самого начала войны стал настоящим "успокоителем" общества и его очень полюбили женщины.

Украинки активно комментируют его посты, интервью, называют естественным успокаивающим во время войны России против Украины и даже секс-символом.

Арестович ответил, почему пользуется популярностью среди женщин и что в нем особенного.

"Не знаю, надо женщин спрашивать почему. У меня есть предположение. Пожалуй, потому что я люблю женщин, и они отвечают взаимностью. Скорее всего, да", - скромно ответил Арестович на вопрос блогера Валерии Коломиец.

Советник главы Офиса президента заявил, что, несмотря на популярность, у него нет "звездной болезни".

"Очень многие считают, что меня сделал популярным телемарафон. Это я сделал телемарафон популярным. Дело в том, что у меня нет "звездной болезни". И даже намека на это. А потому стоит четко разделять настоящее отношение народа, прекрасно понимающего, что люблю людей… Это – не подделаешь", - сказал Арестович.

Также Арестович заявил, что он не самовлюблен, однако считает себя нарциссом.

"У меня нет недостатков. Я - молодец, как ни крути", — сказал советник главы ОП.

Как ранее сообщали, советник главы Офиса президента Алексей Арестович прямо во время прямого эфира решил раздеться.

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