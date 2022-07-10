"У меня нет недостатков": Арестович рассказал, почему пользуется популярностью среди женщин

Советник главы Офиса президента заявил, что, несмотря на популярность, у него нет "звездной болезни".
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович с самого начала войны стал настоящим "успокоителем" общества и его очень полюбили женщины.
Украинки активно комментируют его посты, интервью, называют естественным успокаивающим во время войны России против Украины и даже секс-символом.
Арестович ответил, почему пользуется популярностью среди женщин и что в нем особенного.
"Не знаю, надо женщин спрашивать почему. У меня есть предположение. Пожалуй, потому что я люблю женщин, и они отвечают взаимностью. Скорее всего, да", - скромно ответил Арестович на вопрос блогера Валерии Коломиец.
Советник главы Офиса президента заявил, что, несмотря на популярность, у него нет "звездной болезни".
"Очень многие считают, что меня сделал популярным телемарафон. Это я сделал телемарафон популярным. Дело в том, что у меня нет "звездной болезни". И даже намека на это. А потому стоит четко разделять настоящее отношение народа, прекрасно понимающего, что люблю людей… Это – не подделаешь", - сказал Арестович.
Также Арестович заявил, что он не самовлюблен, однако считает себя нарциссом.
"У меня нет недостатков. Я - молодец, как ни крути", — сказал советник главы ОП.
Как ранее сообщали, советник главы Офиса президента Алексей Арестович прямо во время прямого эфира решил раздеться.
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