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"Господа, делайте стоп-кадр": Арестович разделся в прямом эфире

20 мая 2022, 08:23

Советник главы ОП снял футболку, чем смутил российскую журналистку.

Арестович разделся в прямом эфире / скриншот

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прямо во время прямого эфира решил переодеться.

Во время эфира на YouTube канале журналистки Юлии Латыниной политик предложил продемонстрировать вышиванку, на что получил согласие.

Арестович поинтересовался, как воспримет ведущая, если он наденет вышитую рубашку, на что Латынина только поддержала его и напомнила, что 19 мая празднуют День вышитой сорочки.

"Да… Я не знаю, что сказать зрителям…Господа, делайте стоп-кадр", - смущаясь сказала Латынина.

Арестович демонстративно перед камерой переоделся в белоснежную рубашку с сине-черным узором.

скриншот

Ранее внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович поделился забавным видео. Он показал, как управляет танком. Техника была тигрового цвета. В танке также находился ребенок в каске.

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