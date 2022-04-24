Армейскую "элиту" РФ стерли в порошок: ВСУ уничтожили 90% лучших десантников врага - Грозев

Россия потеряла большинство второго эшелена – качественного с их точки зрения войска.
Россия уже потеряла 90% своих лучших десантников на войне в Украине, заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, это важнейшая и существенная часть армии, без которой завоевать ключевые инфораструктурные объекты и завоевать столицы просто нельзя.
"Я лично проверял, что действительно в первой части войны Россия потеряла 90% своих лучших десантников", - рассказал он.
По его словам, сейчас Россия потеряла большинство второго эшелена – качественного с их точки зрения войска.
"Это наемники – люди, которые в отличие от других войск русских, не только на учениях учились последние 10 лет, а в реальной войне (участвовали – ред.) в Сирии, в африканских странах и в 14-15 году у вас. их примерно 4 тысячи утрачено", - поделился информацией Грозев и подчеркнул, что это огромный процент от всех качественных ветеранов, которые готовы к войне.
По мнению журналиста, из оставшихся сейчас без общей мобилизации даже 80 БТГр не смогут собрать, скорее всего 60-70. При этом непонятно какое количество тех, кто "на бумаге" доступен - согласится участвовать в войне.
Грозев рассказал, что мобилизация повлечет за собой другой социальный кризис. Тогда качество военных после мобилизации упадет примерно на 70%.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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