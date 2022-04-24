Армейскую "элиту" РФ стерли в порошок: ВСУ уничтожили 90% лучших десантников врага - Грозев

Украинские десантники / Фото: mil.gov.ua

Россия уже потеряла 90% своих лучших десантников на войне в Украине, заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, это важнейшая и существенная часть армии, без которой завоевать ключевые инфораструктурные объекты и завоевать столицы просто нельзя.

"Я лично проверял, что действительно в первой части войны Россия потеряла 90% своих лучших десантников", - рассказал он.

По его словам, сейчас Россия потеряла большинство второго эшелена – качественного с их точки зрения войска.

"Это наемники – люди, которые в отличие от других войск русских, не только на учениях учились последние 10 лет, а в реальной войне (участвовали – ред.) в Сирии, в африканских странах и в 14-15 году у вас. их примерно 4 тысячи утрачено", - поделился информацией Грозев и подчеркнул, что это огромный процент от всех качественных ветеранов, которые готовы к войне.

По мнению журналиста, из оставшихся сейчас без общей мобилизации даже 80 БТГр не смогут собрать, скорее всего 60-70. При этом непонятно какое количество тех, кто "на бумаге" доступен - согласится участвовать в войне.

Грозев рассказал, что мобилизация повлечет за собой другой социальный кризис. Тогда качество военных после мобилизации упадет примерно на 70%.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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