Армия превратилась в орду: военный рассказал, что его больше всего поразило за время войны в Украине

Мирных украинцев погибло значительно больше, чем сейчас известно / Фото Reuters

Волонтер, блогер, военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов поделился своими впечатлениями о войне, которую развязала Россия против Украины. По его словам, он не впервые принимает участие в боевых действиях, но не ожидал, что РФ будет так яростно воевать с украинским населением.

"Я видел случаи расстрела мирных колонн, которые вывозили женщин и детей. Я видел, как убивали бабушек, дедушек, детей (…) Даже гитлеровская Германия не творила такого ужаса, садизма и беззакония, которые творят российские войска", - сказал Касьянов во время чата на Главреде

Сейчас уже известно, что в Украине за время войны погибло больше 140 детей, но эту цифру можно смело умножать на пять, считает военный. По его словам, потери мы сможем посчитать только после полного прекращения войны и освобождения захваченных территорий. В любом случае, мирных украинцев погибло значительно больше, чем сейчас известно.

"Россияне расстреливают мирных украинцев просто так. Например, я проезжал на машине мимо человека, которого просто взяли и застрелили. Переходила женщина дорогу – её взяли и убили. Просто спонтанно кому-то захотелось убить. Я не ожидал, что настолько деградировала военная машина бывшего Советского Союза. Я и сам заканчивал военное училище при Союзе и начинал военную службу ещё при Союзе. И я не понимаю российскую армию… Нас так не учили – нас не учили убивать гражданских! Это полнейшая деградация. Армия превратилась в орду", - отметил Касьянов.

Военный добавил, что в то же время украинская армия его приятно поразила. По его словам, он знал, что Украина победит, но думал, что путь к победе будет более долгим, а партизанская война может растянуться на месяцы или годы.

"Но к концу первого дня я увидел, что наша армия держит удар (…) Уже через неделю я понял, что мы побеждаем, даже несмотря на то, что было очень тяжело. Я видел, что противник нас боится, а страх противника – это главное", - сказал Юрий Касьянов.

Читайте такжеРада признала зверства российской армии в Украине геноцидомКак сообщал Главред, президент Владимир Зеленский назвал приблизительное число погибших и раненых военнослужащих ВСУ с начала полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины 24 февраля 2022 года.

По его словам, на войне с Россией погибли от 2 500 до 3 000 украинских военных, еще более 10 000 получили ранения. При этом Зеленский затруднился назвать точное количество жертв среди гражданского населения, поскольку многие из них находились на до сих пор оккупированной территории.

Отметим, президент США Джо Байден впервые заявил, что считает геноцидом действия России в Украине.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также признал, что действия Путина в Украине – это геноцид. А вот президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть зверства оккупантов РФ в Украине геноцидом. По его мнению, "вербальная эскалация ничем не поможет Украине".

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