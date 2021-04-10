Армия РФ на границе Украины: США и Британия выдвинули обвинение Москве

Энтони Блинкен и Доминик Рааб обсудили ситуацию на границе Украины и России.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обсудили ситуацию вокруг стягивания российских войск к границе Украины.
В ходе телефонного разговора стороны заявили о поддержке Украины перед лицом провокаций со стороны России, говорится в сообщении на сайте Госдепа.
"Они оба подчеркнули необходимость того, чтобы Москва немедленно прекратила накопление войск и провокационные заявления", - отмечает Госдеп.
Как отмечается, в ходе беседы Блинкен выразил соболезнования по поводу смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского.
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Обострение на границе Украины и РФ:
- Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
Автор: Алексей Тычина