Армия РФ на границе Украины: США и Британия выдвинули обвинение Москве

США и Британия обвинили РФ из-за войск у границ Украины / УНИАН

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обсудили ситуацию вокруг стягивания российских войск к границе Украины.

В ходе телефонного разговора стороны заявили о поддержке Украины перед лицом провокаций со стороны России, говорится в сообщении на сайте Госдепа.

"Они оба подчеркнули необходимость того, чтобы Москва немедленно прекратила накопление войск и провокационные заявления", - отмечает Госдеп.

Как отмечается, в ходе беседы Блинкен выразил соболезнования по поводу смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Читайте такжеВ России заговорили о "радикальном" преимуществе ВСУ на Донбассе

Обострение на границе Украины и РФ: