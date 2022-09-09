Армия Украины контрнаступает на Херсонщине: в войсках РФ бунт, отказываются воевать

Войска Украины продолжают продвигаться в Херсонской области / Фото УНИАН

Силы обороны Украины продолжают вести контрнаступательную операцию в Херсонской области. Российские военные сдаются в плен. В войсках противника бунты – они пишут рапорты с отказом принимать участие в боевых действиях. Украинская армия призывает оккупантов сдаваться. Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украина Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что военные РФ отказываются воевать против Украины, участвуя в так называемой "спецоперации". Они поднимают бунт.

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По ее словам, российских пленных становится все больше. Украинская армия призывает военных России сложить оружие и сдаться.

"Мятежные настроения в их подразделениях, где они поднимаются против командования, пишут рапорты об отказе участвовать в "спецоперации"... Ну и у них всегда есть выход простой, о котором мы говорим и доносим им - сложить оружие, дождаться ВСУ, и обменный фонд", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Контрнаступление армии Украины в Херсонской области

Армия Украины продолжает вытеснять оккупационные войска России в Херсонской области с временно оккупированных ими позиций. Освобождаются территории. Ранее ВСУ деоккупировали Высокополье.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее заявила, что украинские войска повредили все мосты в Херсонской области, которыми пользовались российские оккупанты.

Теперь враг больше не сможет снабжать свои силы по эстакадам.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о деоккупации населенного пункта Ольгино на Херсонщине. Оно находится севернее Высокополья.

Войска РФ на правом берегу Днепра оказались в оперативном окружении.

Смотрите видео ТСН - ВСУ освободили Высокополье Херсонской области

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