Армия Украины контрнаступает на Херсонщине: в войсках РФ бунт, отказываются воевать

ВСУ призывают войска РФ сложить оружие и сдаться.
Силы обороны Украины продолжают вести контрнаступательную операцию в Херсонской области. Российские военные сдаются в плен. В войсках противника бунты – они пишут рапорты с отказом принимать участие в боевых действиях. Украинская армия призывает оккупантов сдаваться. Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украина Наталья Гуменюк.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что военные РФ отказываются воевать против Украины, участвуя в так называемой "спецоперации". Они поднимают бунт.
По ее словам, российских пленных становится все больше. Украинская армия призывает военных России сложить оружие и сдаться.
"Мятежные настроения в их подразделениях, где они поднимаются против командования, пишут рапорты об отказе участвовать в "спецоперации"... Ну и у них всегда есть выход простой, о котором мы говорим и доносим им - сложить оружие, дождаться ВСУ, и обменный фонд", - подчеркнула Наталья Гуменюк.
Контрнаступление армии Украины в Херсонской области
Армия Украины продолжает вытеснять оккупационные войска России в Херсонской области с временно оккупированных ими позиций. Освобождаются территории. Ранее ВСУ деоккупировали Высокополье.
Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее заявила, что украинские войска повредили все мосты в Херсонской области, которыми пользовались российские оккупанты.
Теперь враг больше не сможет снабжать свои силы по эстакадам.
Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о деоккупации населенного пункта Ольгино на Херсонщине. Оно находится севернее Высокополья.
Войска РФ на правом берегу Днепра оказались в оперативном окружении.
Смотрите видео ТСН - ВСУ освободили Высокополье Херсонской области
Другие новости:
- "Жест доброй воли или форсирование Днепра вплавь": эксперт рассказал, что ждет армию РФ на Херсонщине
- На Херсонщине морпехи уничтожили взводный пункт РФ: оккупанты бежали, бросив позиции
- Оккупантам отрезают пути отступления: ВСУ разбили две переправы РФ на Херсонщине