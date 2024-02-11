Атака русских дронов и ракет: Павлоград без света и отопления, в Харькове взрывы

Вечером в воскресенье, 11 февраля, в воздушном пространстве Украины в очередной раз были зафиксированы полеты дронов российской оккупационной армии. Тревога была объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях. Около 21:30 Командование Воздушных сил ВСУ сообщило об ударных дронах типа "Shahed" в Гуляйпольском районе ‒ и они летели западным/северо-западным курсом.
В 22:30 вражеские БПЛА были зафиксированы уже в городе Павлоград, как сообщалось на официальной странице горсовета в Facebook.
"Павлоград - находитесь в укрытиях. БпЛА на окраинах города", ‒ говорилось в тексте.
Далее ситуация только усугубилась.
"Из-за вражеского обстрела большая часть города обесточена. Отсутствует тепло и водоснабжение. Уважаемые павлоградцы. Аварийные бригады работают. Ждем восстановления. Сохраняйте спокойствие и заботьтесь о собственной безопасности", ‒ именно такой текст от имени мэра Павлограда Анатолия Вершины появился на Телеграм-канале "Павлоград официальный".
"Россияне атаковали дронами Павлоград. К счастью, без жертв. Однако часть населенных пунктов Павлоградщины и Синельниковщины пока обесточена. Есть перебои с водой. На альтернативное питание переведены больницы. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее все починить", - позднее уточнил ситуацию руководитель Днепровской ОВА Сергей Лысак.
Кроме того, русские оккупанты нанесли очередные ракетные удары по Харькову. Об этом сообщили и руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.
"Оккупанты наносят удары, находитесь в укрытиях!" – написал руководитель администрации.
В мэрии подтвердили взрывы в Харькове.
"В городе слышны звуки взрывов. Будьте осторожны", - призвал Терехов.
Ночная атака дронов на Харьков
В ночь на 10 февраля российские оккупанты ударили дронами по Харькову. Во время пожара погибли семь человек, среди них трое детей.
Попадание зафиксировали в Немышлянском районе. Поражена гражданская инфраструктура. Возникло несколько масштабных пожаров. 15 жилых частных домов дотла сгорели.
В Воздушных силах сообщили, что РФ атаковала Украину при помощи 31 ударного БпЛА типа Shahed-136/131 из Балаклавы и мыса Чауда – Крым, Курской области РФ.
Основные направления удара - Одесская и Харьковская области. В результате боевой работы уничтожены 23 "шахеда".
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