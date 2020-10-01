Аваков назвал возможную причину пожаров на Луганщине

В штабе ООС подтвердили, что российские наемники причастны к возникновению пожаров.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что масштабные пожары в Луганской области имеют признаки поджогов.
Об этом глава МВД сказал в эфире телеканала Украина 24.
Аваков рассказал о том, как продвигается тушение пожара.
"Северодонецк вне угрозы, лакокрасочному и спиртовому заводам угрозы уже нет. Большой ветер на шести участках, все еще есть возгорание", - сказал министр.
По его словам, для тушения пожара стянуты все правоохранительные силы вместе со спасателями.
"Правда в том, что нам не хватает технических возможностей. И мы еще летом обратились в парламент", - заявил он.
Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех шести основных очагах пожаров. Для тушения пожаров в Луганской области привлекли авиацию.
Тем временем пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай сообщила, что число жертв огненной стихии возросло. Погибли уже 6 человек, 12 - госпитализированы.
Тем временем в штабе ООС подтвердили, что российские наемники причастны к возникновению пожаров.
"Вчера, 30 сентября, противник, применив трассирующие пули совершил поджог сухой травы на различных участках местности на Луганщине. Из-за сильных порывов ветра отдельные очаги возгорания за несколько часов превратились в настоящую огненную стихию, которая в целом охватила более 85 гектаров", - говорится в сообщении в штаба ООС в Facebook.
К ликвидации пожаров привлечены 450 военнослужащих ВСУ и выделено более 10 единиц тяжелой инженерной и спецтехники.
Тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с.
На данный момент уже удалось локализовать пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Артема, Болотное и Северодонецк. Почти тысяча человек эвакуирована из эпицентров пожаров.
Пожары на Луганщине - что было ранее:
- Площадь пожара в Луганской области, который возник 30 сентября, составляет около 10 тысяч га.
- В пресс-службе РГА Станицы Луганской сообщили, что российские наемники обстреляли лес "трассерами", что спровоцировало новые очаги возгорания.
- Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай подтвердил информацию про обстрелы со стороны российских наемников. По его словам, намеренно поджигалась трава.
- По фактам масштабных пожаров открыты уголовные производства за нарушение требований пожарной безопасности. Продолжаются неотложные следственные действия.
- В Офисе президента требуют установить причины такого масштабного распространения огня в Луганской области и оказать помощь пострадавшим.