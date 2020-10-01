Аваков назвал возможную причину пожаров на Луганщине

30 сентября в Луганской области вспыхнули масштабные пожары / Фото facebook.com/pressjfo.news

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что масштабные пожары в Луганской области имеют признаки поджогов.

Об этом глава МВД сказал в эфире телеканала Украина 24.

Аваков рассказал о том, как продвигается тушение пожара.

"Северодонецк вне угрозы, лакокрасочному и спиртовому заводам угрозы уже нет. Большой ветер на шести участках, все еще есть возгорание", - сказал министр.

По его словам, для тушения пожара стянуты все правоохранительные силы вместе со спасателями.

"Правда в том, что нам не хватает технических возможностей. И мы еще летом обратились в парламент", - заявил он.

Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех шести основных очагах пожаров. Для тушения пожаров в Луганской области привлекли авиацию.

Огонь тушат при помощи авиации / Фото МВД

Тем временем пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай сообщила, что число жертв огненной стихии возросло. Погибли уже 6 человек, 12 - госпитализированы.

Тем временем в штабе ООС подтвердили, что российские наемники причастны к возникновению пожаров.

"Вчера, 30 сентября, противник, применив трассирующие пули совершил поджог сухой травы на различных участках местности на Луганщине. Из-за сильных порывов ветра отдельные очаги возгорания за несколько часов превратились в настоящую огненную стихию, которая в целом охватила более 85 гектаров", - говорится в сообщении в штаба ООС в Facebook.

К ликвидации пожаров привлечены 450 военнослужащих ВСУ и выделено более 10 единиц тяжелой инженерной и спецтехники.

Тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с.

На данный момент уже удалось локализовать пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Артема, Болотное и Северодонецк. Почти тысяча человек эвакуирована из эпицентров пожаров.

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