Аваков, Шустер и Комаровский сделали интригующее фото с оружием в руках

Все стояли с оружием в руках на фоне костра.
Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков разместил неоднозначное фото в соцсети.
Все собравшиеся на фотографии держат средневековое оружие в руках. Вместе с Аваковым позируют: экс-премьер-министр Владимир Гройсман, журналисты Дмитрий Гордон и Савик Шустер, и продюсер шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина 24" Павел Елизаров, а также известный врач Евгений Комаровский.
"Да, это именно то, о чем вы подумали…", – подписал фото Аваков.
В комментарии изданию Новое время Арсен Аваков ответил, что значило фото с экс-политиками и журналистами.
"Это выучка", - передал слова Авакова представитель его пресс-службы Ярослав Тракало.
О какой именно выучке идет речь, бывший глава МВД не уточнил.
Как оказалось фото было сделано в Литве. Они все прилетели отметить день рождения Савика Шустера. Ему сегодня исполнилось 69 лет.
Но Сеть буквально взорвалась комментариями из-за "удивительного" фото:
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