"Лжет, как дышит": Аваков рассказал об отношениях с Зеленским и Порошенко

Арсен Аваков сделал неожиданное заявление / УНИАН

Арсен Аваков - один из немногих политиков, которому удалось поработать как при Петре Порошенко, так и при Владимире Зеленском.

Бывший министр внутренних дел Украины в интервью Украинской правде рассказал, что после своей отставки он почти не контактирует с нынешним президентом.

"У меня нет сейчас отношений с президентом. Президент далеко, высоко, и занимается своими делами, а я занимаюсь своими. Может быть списывались пару раз какими-то сообщениями после отставки", - поделился экс-глава МВД.

По его словам, перед голосованием между ними произошел "взрослый разговор".

"Пришел к президенту, мы очень по-взрослому поговорили и договорились, что я ухожу. Все", - отметил экс-глава МВД.

Реклама

Также Аваков вспомнил президентские выборы в 2019-году, когда за пост главы государства боролись Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тогда обвинил его в "подыгрывании" тогда еще актеру Квартала 95.

Читайте такжеАваков о Зеленском: "Посипаки и негодяи в ушки вкладывают разные вещи""Я вынужден был ответить ему публично сразу же, что Порошенко лжет, как дышит. И в этой ситуации все было очень просто: мы работали на честные выборы. И если я не позволил сеткам быть реализованными, начиная от Киева, заканчивая Одессой, то это не значит, что я не поддерживал Порошенко. Выиграй в честной борьбе – и будь здоров. Я слишком хорошо знаю, сколь дорого стоят честные выборы", - поделился Аваков.

В то же время экс-министр отметил, что отношение у них сейчас "культурные".

"Я ему не друг и не симпатик, но мы здороваемся, прощаемся, ведем себя культурно, что-то можем обсудить", - рассказал Аваков.

Напомним, Арсен Аваков покинул пост министра летом этого года.

Также мы сообщали, что Аваков в одном из последних интервью отметил, что Украина должны быть готова на разных уровнях к разным событиям, которые могут произойти в России. В первую очередь это касается Вооруженных сил Украины, дипломатов и "переговорщиков".

Читайте также: