Аваков удивил странным селфи-видео с цветочками

Арсен Аваков / скриншот з Instagram

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал на своей странице в Instagram неожиданное видео.

В довольно коротком ролике бывший руководитель МВД, улыбаясь, смотрит из-под ветви куста, на котором красуется большой красный цветок.

Своим читателям он пожелал доброго утра и поставил хештег "оптимист".

"Я шипы и колючки превращаю в цветы!) Доброго утра Вам!",- подписал публикацию Аваков.

Подписчики Авакова отреагировали на видеоролик меткими комментариями.

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"Вслед за факультетом тиктока Поплавского открывается Министерство кринжа с министром Аваковым)", "Внешние изменения в лучшую сторону. Отдых на пользу", - комментирую видео фоловеры Авакова.

Отметим, недавно Арсен Аваков опубликовал видео с советником главы Офиса президента Алексеем Арестовичем 4-летней давности.

На нем спикер украинской делегации в ТКГ назвал АТО "курортом", на который едут мужчины, чтобы убежать от домашних обязанностей.

Аваков отметил, что видео с Арестовичем ему отправил друг. Экс-министр призвал Офис президента уволить чиновника, ведь тот бросает тень на президента.