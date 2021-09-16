Аваков удивил странным селфи-видео с цветочками

В последнее время бывший глава МВД регулярно отмечается сообщениями в соцсетях и привлекает все больше внимания.
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал на своей странице в Instagram неожиданное видео.
В довольно коротком ролике бывший руководитель МВД, улыбаясь, смотрит из-под ветви куста, на котором красуется большой красный цветок.
Своим читателям он пожелал доброго утра и поставил хештег "оптимист".
"Я шипы и колючки превращаю в цветы!) Доброго утра Вам!",- подписал публикацию Аваков.
Подписчики Авакова отреагировали на видеоролик меткими комментариями.
"Вслед за факультетом тиктока Поплавского открывается Министерство кринжа с министром Аваковым)", "Внешние изменения в лучшую сторону. Отдых на пользу", - комментирую видео фоловеры Авакова.
Отметим, недавно Арсен Аваков опубликовал видео с советником главы Офиса президента Алексеем Арестовичем 4-летней давности.
На нем спикер украинской делегации в ТКГ назвал АТО "курортом", на который едут мужчины, чтобы убежать от домашних обязанностей.
Аваков отметил, что видео с Арестовичем ему отправил друг. Экс-министр призвал Офис президента уволить чиновника, ведь тот бросает тень на президента.