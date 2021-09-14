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Арестович назвал АТО "курортом для мальчиков" и попал в громкий скандал

14 сентября 2021, 22:33

По словам Авакова, Арестович бросает тень на президента.

Аваков показал видео с Арестовичем / 24 канал

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал видео Алексея Арестовича 4-летней давности. На нем спикер украинской делегации в ТКГ назвал АТО "курортом", на который едут мужчины, чтобы убежать от домашних обязанностей.

Аваков отметил, что видео с Арестовичем ему отправил друг. Экс-министр призвал Офис президента уволить чиновника, ведь тот бросает тень на президента.

"Уважаемый Офис президента, даже если никто из вас не верующий – соберите пальцы в знамение, перекрестите касатика, затем себя и пошлите этого персонажа как можно дальше. Не подставляйте страну и президента", – подчеркнул Аваков.

Арестович заявил, что вокруг АТО есть "много мифов". В частности то, что "наши ребята там страдают и гибнут".

"АТО – великий курорт для мальчиков, большой лагерь для пионеров. Они вырываются от жен, детей и тещ. Жарят мясо и живут как украинские казаки – в степи. Там абсолютная свобода, мысли простые и ясные: в тебя стреляют – ты стреляешь. Ты герой", – заявил политик.

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Он добавил, что не видел ни одного несчастного военного на Донбассе. Мол, все солдаты и офицеры наслаждаются происходящим.

Сам Алексей Арестович отреагировал на обвинения Авакова. Советник Андрея Ермака заявил, что бывший министр внутренних дел Арсен Аваков начал политический сезон, опубликовав старое видео его словам о АТО.

Арестович пояснил, что его слова якобы вырвали из контекста. Он говорил о "раскачивании эмоциональной ситуации" за счет месседжей "наши ребята погибают зря" и т.д. Он напомнил, что не был в 2017 году должностным лицом и на правах человека, который много времени проводил в АТО, "высказался достаточно эмоционально".

Советник Ермака утверждает, что сегодня уже не говорил бы таким образом, но тогда он якобы только вернулся из очередной поездки в АТО и был взбешен тем, что украинцев постоянно пытаются заставить плакать.

"Арсен Борисович начал политический сезон. Судя по старту, начинается ему тяжело. Иначе объяснять, от чего нужно было рвать из видео четырёхлетней давности отдельную фразу и кидаться с нею в политическую атаку?..

Неужели у бывшего министра внутренних дел нет более актуальных тем для старта?..

А возможно, этот мудрый человек, прекрасно разбирающийся в воинах АТО, Андрей Антоненко (фигурант дела убийства журналиста Павла Шеремета – ред.) не даст соврать, сегодня просто не разобрался?", - написал Арестович в Facebook.

Напомним, 13 июля многолетний министр внутренних дел Арсен Аваков (он с 2014 года непрерывно занимал пост главы МВД), подал заявление об отставке.

16 июля, Верховная Рада назначила новым министром внутренних дел нардепа из фракции Слуга народа - Дениса Монастырского.

За его назначение проголосовал 271 депутат.

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Арсен Аваков Алексей Арестович
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