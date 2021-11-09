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"Ошибка, мы лоханулись": Комаровский объяснил, почему разочаровался в Зеленском

9 ноября 2021, 13:49
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Евгений Комаровский напомнил о том, что Владимир Зеленский давал обещание идти в президенты только на один срок.

зеленский, комаровский
Владимир Зеленский и Евгений Комаровский / Facebook/uakomar

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил о том, что ошибся в своем политическом выборе в 2019 году.

Как подчеркнул он в интервью Дмитрию Гордону, поддержка Зеленского на выборах президента была ошибкой.

"Это и была наша с тобой дурная ошибка. Мы с тобой лоханулись и 73% (украинцев, которые поддержали Зеленского на выборах - Ред.) точно так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда Порошенко. Мы лохи. Реальные. Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было", - говорит врач.

Он также напомнил о том, что перед выборами Зеленский давал обещание идти в президенты только на один срок.

"Я не понимаю, что должно произойти с мужчиной, чтобы он даже задумался над тем, чтобы нарушить обещание, которое он дал миллионам людей. Если ты сказал: "Я иду на один срок...". Но мы же сейчас видим, что явно зачищается информационное поле, что выясняются отношения со всеми, кто только вякнул... Это же очевидные вещи. Это неправильно", - добавил Комаровский.

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Ранее Комаровский рассказал о том, что президент Владимир Зеленский после выборов предлагал ему идти в народные депутаты.

В интервью медик пояснил, что его имидж хотели использовать в политических целях.

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Владимир Зеленский Евгений Комаровский Дмитрий Гордон
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