Авиация или артиллерия: военный эксперт рассказал, что изменит ситуацию на фронтах

Военный эксперт рассказал, что изменит ситуацию на фронтах / Коллаж Википедия, Facebook / kpszsu

Вся линейка американской авиации, которую Пентагон может предоставить ВСУ, может всерьез помочь Украине во время ее войны с Россией. Об этом заявил известный военный эксперт Петр Черник.

"Авиация. Однозначно. Здесь не о чем дискутировать. Я был, есть и буду ярым поклонником всей американской линейки авиации. Такие высококачественные авиационные комплексы General Dynamics, как F-16 или F-15. До 30 машин такого класса могут существенно изменить поле боя ", — сказал он

По словам Черника, даже ударные штурмовики класса А-10 Thunderbolt, которые сейчас не имеют аналогов, однозначно помогут ВСУ переломать ход войны с Россией.

"К сожалению, Россия имеет самый большой запас артиллерии во всем мире. Если США имеют всего одну тысячу артиллерии калибра 155-миллиметров, то в России количество разных классов артиллерии составляет около 4,5 тысяч рабочих стволов. Еще несколько тысяч находятся в "консервации" на складах. Конечно, российская артиллерия не отличается качеством и точностью. Однако это все равно оружие, которое может убивать. Тем более у оккупантов практически безлимит снарядов", — сказал эксперт.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов сообщал о том, что система украинской противовоздушной обороны построена в основном еще во времена СССР и потому не может сбивать абсолютно все ракеты, которыми Россия обстреливает Украину.

По словам эксперты, пока не закончится украино-российская война, не только Киев, но и вся Украина будет жить с постоянным ощущением опасности.

"У нас ракеты летают по всей территории Украины. Мы пытаемся их сбивать имеющимися средствами ПВО, но они у нас еще с советских времен и вообще не предназначены для противоракетной обороны. Вся Украина живет в таком режиме, примерно как Израиль, что может прилететь в любой город в любое время", — объяснил он.

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