Авиация ВСУ "прожарила" оккупантов на юге: детали спецоперации

Авиация ВСУ "прожарила" оккупантов на Юге / скриншот

Воздушные силы Украины нанесли удар по позициям российских оккупантов на южном направлении.

В результате успешной атаки были уничтожены как личный состав, так и техника и боеприпасы россиян, сообщили в ОК "ЮГ".

"Достойно принимая тактику врага по усилению авиационных ударов, нашей авиацией нанесены удары самолетами и вертолетами по двум складам боеприпасов и пяти местах скопления вражеской силы в районах Пятихаток, Высокополье, Дудчан и Центрального", - сообщили военные.

Уже известно об обезвреживании 29 рашистов, самоходной гаубицы "Мста-С", самоходной крупнокалиберного орудия "Пион" и бронированной техники.

Читайте такжеВСУ ударили с вертолетов и артиллерии: на юге уничтожено 35 оккупантов и модернизированные танкиНапомним, утром 3 июля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что прошлой ночью ВСУ уничтожили одну из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе. Нанесли более 30 ударов по врагу. По словам Федорова, ожидается большой поток мелитопольцев на эвакуацию.

Также, по его словам, вчера благодаря силам сопротивления бронепоезд оккупантов с боеприпасами сошел с рельсов.

"Сейчас оккупанты пытаются сделать провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура. Этого не было!" - сказал Федоров.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали еще нескольких офицеров российских оккупационных войск. Украинские защитники уничтожили старшего эксперта военно-научного комитета ВДВ РФ майора Андрея Мелихова из Подольска Московской области. Также были ликвидированы два старших лейтенанта армии РФ – Михаил Лукин и Дмитрий Заикин.

Читайте также: