Авиаудар РФ по школе в Белогоровке: погибли 60 человек - глава ОВА

Пожар ликвидировали почти четыре часа, затем была проведена разборка завалов. Эвакуированы 30 человек, семеро из них - ранены.
Жертвами российской бомбежки школы в поселке Белогоровка Луганской области, по предварительным данным, стали 60 человек. В момент взрыва в помещении школы находилось около 100 человек.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
На месте происшествия работали спасатели и пожарные, которые погасили пламя, а затем разбирали завалы. Работы поздно вечером были приостановлены.
"Пожар ликвидировали почти четыре часа, затем была проведена разборка завалов и, к сожалению, найдены тела двух погибших", - говорится в сообщении.
Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семеро из них - ранены.
"Скорее всего, все оставшиеся под обломками здания 60 человек погибли", - написал Гайдай.
Как сообщал Главред, 7 мая российские войска сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке, которая сейчас является "горячей точкой" боевых действий. Оккупанты пытаются там совершить прорыв, идут постоянные бои.
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