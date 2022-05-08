Авиаудар РФ по школе в Белогоровке: погибли 60 человек - глава ОВА

Последствия авиаудара по школе в Белогоровке / Фото t.me/luhanskaVTSA

Жертвами российской бомбежки школы в поселке Белогоровка Луганской области, по предварительным данным, стали 60 человек. В момент взрыва в помещении школы находилось около 100 человек.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

На месте происшествия работали спасатели и пожарные, которые погасили пламя, а затем разбирали завалы. Работы поздно вечером были приостановлены.

"Пожар ликвидировали почти четыре часа, затем была проведена разборка завалов и, к сожалению, найдены тела двух погибших", - говорится в сообщении.

t.me/luhanskaVTSA

t.me/luhanskaVTSA

Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семеро из них - ранены.

"Скорее всего, все оставшиеся под обломками здания 60 человек погибли", - написал Гайдай.

Как сообщал Главред, 7 мая российские войска сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке, которая сейчас является "горячей точкой" боевых действий. Оккупанты пытаются там совершить прорыв, идут постоянные бои.

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