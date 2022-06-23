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Бах - и нет полумиллиона долларов: ВСУ сожгли дорогую российскую технику

23 июня 2022, 11:59

Воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили 11 единиц вражеской техники. В частности, танки, БМП и боевые машины "Рысь" оккупантов.

ВСУ, техника, оккупанты
В ВСУ сожгли дорогую российскую технику / коллаж фото ВСУ и ua.depositphotos.com

Бойцы из "Холодного Яра" ‒ 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ ‒ уничтожили 11 экземпляров техники русских оккупантов ‒ танки, боевые машины пехоты и боевые машины "Рысь". Об этом сообщили представители данной воинской части в социальной сети Facebook.

"Холоднояровцы надежно держат оборону на своем направлении и еще раз подтвердили, что российская армия не так мощна, как рассказывает их пропаганда. У украинской армии сильная мотивация, потому что защищает собственную землю!", – заверили офицеры 93-й бригады.

Как говорят бойцы ВСУ, достоверно известно о том, что уничтожены по меньшей мере 11 единиц бронетехники российских захватчиков. В том числе очень дорогие бронемашины "Рысь", стоимость которых оценивают ориентировочно в 500 тысяч долларов за один экземпляр.

Справка. Бронеавтомобиль "Рысь" построен на базе итальянских внедорожников IVECO LMV (Light Multirole Vehicle),

Длина машины – 5504 мм, ширина 2050 мм, высота – 1950 мм. Дорожный просвет – 473 мм. Экипаж – 1+4 человека. В движение автомобили приводит турбодизельный двигатель IVECO F1D мощностью 185 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической 6-ступенчатой ​​АКП. Максимальная скорость составляет 130 км/ч.

Рысь

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Напомним, ранее в Сети было опубликовано зрелищное видео "огненной" работы по оккупантам, которую провели артиллеристы ВСУ с помощью новейшей американской гаубицы M777.

В видео хорошо было заметно то, как вражеский танк мгновенно запылал и сгорел как спичка.

Позднее известный украинский журналист Роман Цымбалюк написал, что бойцы ВСУ из артиллерийского подразделения до основания уничтожили пункт управления 20-й общевойсковой армии русских оккупантов, который находился в Харьковской области.

По его информации, все оккупанты, которые были на момент удара ВСУ в помещении командного пункта, были уничтожены ‒ всего более 40 человек, в том числе и офицеров высшего командного звена.

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Автор: Егор Бунин
бойцы ВСУ новости Украины война России и Украины
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