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Батальону "Призрак" не везет: появились подробности ликвидации боевиков банды

Олег Макаров
30 июля 2023, 19:34 обновлено 30 июля, 19:42
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Незаконное вооруженное формирование "Призрак" действует на территории Украины с 2014 года.
Батальону 'Призрак' не везет: появились подробности ликвидации боевиков банды
"Задвухсотились" уже три командира банды / Коллаж Главред. Фото: Скриншоты

Недавно ВСУ была подтверждена ликвидация командира незаконного формирования "Призрак" Артура Богаченко. Как установили журналисты в сюжете FREEDOM, это не первая гибель командиров в этой группировке, но предыдущие две смерти с боевыми действиями напрямую не связаны.

В 2015 году при покушении неизвестными был ликвидирован Алексей Мозговой - он был первым командиром и основателем незаконного формирования. Первое покушение не удалось, а второе - через месяц - оказалось успешным.

В 2020 году в ДТП разбился преемник Мозгового и второй командир "Призрака" Алексей Марков.

Что известно о незаконном формировании "Призрак"

До какого-то момента формирование боевиков сохраняло полную автономию, отметил эксперт Дмитрий Снегирев.

"Более того, считалась наиболее боеспособной бригадой среди незаконных формирований пророссийских боевиков на территории Донецкой и Луганской областей. Она насчитывала порядка 1800 человек. После гибели Мозгового - порядка 700 человек", - рассказал Снегирев.

Однако подавляющее большинство батальона "Призрак" были гражданами РФ, и все они были военными.

Батальон известен растрелами мирных людей и многими другими военными преступлениями. Каждый командир знал и покрывал эти зверства.

Снегирев раскрыл массовую гибель командиров этого незаконного формирования.

"В 2014 году целью была так называемая "мобилизация" "протестного электората" (люмпенов), которые должны были с оружием в руках выступить против центральной украинской власти. Потребность в "Призраке" отпала. Началась ликвидация полевых командиров", - объяснил эксперт.

Кто такой Богаченко

Богаченко был украинцем по национальности и по паспорту, но в 2014 году стал на сторону захватчиков.

До последнего момента Богаченко командовал батальоном "Призрак" и вел бои в районе Клещиевки.

Для российской пропаганды Богаченко имел особое значение, так как на его примере с 2014 года показывали якобы жителей Донецкой и Луганской областей, которые воюют против "киевского режима".

27 июля в ВСУ подтвердили "демобилизацию" Богаченко. Обстоятельства его гибели неизвестны.

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