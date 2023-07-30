Батальону 'Призрак' не везет: появились подробности ликвидации боевиков банды

Недавно ВСУ была подтверждена ликвидация командира незаконного формирования "Призрак" Артура Богаченко. Как установили журналисты в сюжете FREEDOM, это не первая гибель командиров в этой группировке, но предыдущие две смерти с боевыми действиями напрямую не связаны.
В 2015 году при покушении неизвестными был ликвидирован Алексей Мозговой - он был первым командиром и основателем незаконного формирования. Первое покушение не удалось, а второе - через месяц - оказалось успешным.
В 2020 году в ДТП разбился преемник Мозгового и второй командир "Призрака" Алексей Марков.
Что известно о незаконном формировании "Призрак"
До какого-то момента формирование боевиков сохраняло полную автономию, отметил эксперт Дмитрий Снегирев.
"Более того, считалась наиболее боеспособной бригадой среди незаконных формирований пророссийских боевиков на территории Донецкой и Луганской областей. Она насчитывала порядка 1800 человек. После гибели Мозгового - порядка 700 человек", - рассказал Снегирев.
Однако подавляющее большинство батальона "Призрак" были гражданами РФ, и все они были военными.
Батальон известен растрелами мирных людей и многими другими военными преступлениями. Каждый командир знал и покрывал эти зверства.
Снегирев раскрыл массовую гибель командиров этого незаконного формирования.
"В 2014 году целью была так называемая "мобилизация" "протестного электората" (люмпенов), которые должны были с оружием в руках выступить против центральной украинской власти. Потребность в "Призраке" отпала. Началась ликвидация полевых командиров", - объяснил эксперт.
Кто такой Богаченко
Богаченко был украинцем по национальности и по паспорту, но в 2014 году стал на сторону захватчиков.
До последнего момента Богаченко командовал батальоном "Призрак" и вел бои в районе Клещиевки.
Для российской пропаганды Богаченко имел особое значение, так как на его примере с 2014 года показывали якобы жителей Донецкой и Луганской областей, которые воюют против "киевского режима".
27 июля в ВСУ подтвердили "демобилизацию" Богаченко. Обстоятельства его гибели неизвестны.
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