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База и склад РФ взлетели на воздух: стали известны детали мощных взрывов на юге

Алексей Тесля
9 октября 2023, 17:43 обновлено 9 октября, 17:59
Враг копил запасы боеприпасов, чтобы оперативно доставлять их на Запорожскую линию фронта.
токмак
У Токмака прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, Фото: 1news.zp, УНИАН

В районе захваченного РФ Токмака Запорожской области украинские силы нанесли значительные потери оккупантам, рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его данным, были ликвидированы хранящиеся на одном из железнодорожных узлов боеприпасы. Об этом он рассказал комментарии Каналу 24.

Собеседник уточнил, что враг копил запасы, чтобы оперативно доставлять их на Запорожскую линию фронта.

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Кроме того, по его данным, в воскресенье, 8 октября, была также ликвидирована база оккупантов в поселке Червоногорка вблизи Токмака.

"В то же время оккупанты продолжают доставлять новые военные средства и личный состав. Сейчас происходит усиленный трафик из оккупированного Мариуполя в сторону Бердянска, а затем на Запорожскую линию фронта", – добавил Федоров.

Ранее сообщалось, что войска РФ охватил страх прорыва ВСУ: Британия узнала о действиях врага у Токмака. В оккупационных войсках страны-агрессора Российской Федерации понимают, что силы обороны Украины все ближе продвигаются к захваченному городу Токмак.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ стягивает войска к Токмаку: в ВСУ описали планы оккупантов на юге. Захватчики стягивают побольше сил к оккупированному Токмаку, но пока у них не готова ударная группировка. Тем временем ВСУ готовятся к различным сценариям.

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Запорожская область Токмак война России и Украины
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