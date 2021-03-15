Bellingcat перенес сенсацию: Гордон назвал новую дату "бабаха" в Украине

15 марта сенсации от Bellingcat не будет - Гордон назвал новую дату / Скриншот Беларусь 1

Всех, кто ждал, что будет 15 марта 2021 в Украине – какой сенсационный фильм про вагнеровцев представит Bellingcat – ждет разочарование. Bellingcat не успел закончить производство фильма об операции по ЧВК Вагнера.

На своей странице в Twitter руководитель Bellingcat Элиот Хиггинс сообщил, что производство фильма всё ещё продолжается. Ранее этот фильм разрекламировал украинский журналист Дмитрий Гордон.

И хотя сам Хиггинс новой даты премьеры фильма не называет – Гордон уверенно анонсирует новые сроки выхода сенсации, которая "взорвет украинское общество". По словам Гордона, расследование Bellingcat о срыве спецоперации по задержанию бойцов ЧВК Вагнер, нужно ожидать в апреле.

"5 апреля, плюс-минус несколько дней", – заявил он.

15 марта 2021 сенсация от Bellingcat не состоится / twitter.com/EliotHiggins

15 марта сенсации от Bellingcat не будет - Гордон назвал новую дату / facebook.com/gordondmitry

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