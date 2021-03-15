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Bellingcat перенес сенсацию: Гордон назвал новую дату "бабаха" в Украине

15 марта 2021, 10:28
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Руководитель Bellingcat Элиот Хиггинс и Дмитрий Гордон сдвинули дату премьеры фильма про вагнеровцев.

15 марта сенсации от Bellingcat не будет - Гордон назвал новую дату
15 марта сенсации от Bellingcat не будет - Гордон назвал новую дату / Скриншот Беларусь 1

Всех, кто ждал, что будет 15 марта 2021 в Украине – какой сенсационный фильм про вагнеровцев представит Bellingcat – ждет разочарование. Bellingcat не успел закончить производство фильма об операции по ЧВК Вагнера.

На своей странице в Twitter руководитель Bellingcat Элиот Хиггинс сообщил, что производство фильма всё ещё продолжается. Ранее этот фильм разрекламировал украинский журналист Дмитрий Гордон.

И хотя сам Хиггинс новой даты премьеры фильма не называет – Гордон уверенно анонсирует новые сроки выхода сенсации, которая "взорвет украинское общество". По словам Гордона, расследование Bellingcat о срыве спецоперации по задержанию бойцов ЧВК Вагнер, нужно ожидать в апреле.

"5 апреля, плюс-минус несколько дней", – заявил он.

15 марта 2021 сенсация от Bellingcat не состоится
15 марта 2021 сенсация от Bellingcat не состоится / twitter.com/EliotHiggins
15 марта сенсации от Bellingcat не будет - Гордон назвал новую дату
15 марта сенсации от Bellingcat не будет - Гордон назвал новую дату / facebook.com/gordondmitry

Задержание вагнеровцев: что известно

  • 29 июля белорусские правоохранители сделали заявление о задержании на территории Беларуси группы боевиков частной военной компании Вагнера. Их обвинили в попытке дестабилизации ситуации накануне президентских выборов в стране.
  • 5 августа президент Украины Владимир Зеленский поговорил с лидером Беларуси Александром Лукашенко и заявил, что подозреваемые в осуществлении террористической деятельности на территории Украины боевики ЧВК Вагнера могут быть выданы Киеву с целью привлечения их к уголовной ответственности.
  • 14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера.
  • 7 сентября заместитель главы Офиса генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что выдача официальным Минском России боевиков ЧВК Вагнера, участвовавших в российско-украинском конфликте на Донбассе, не отразится на стремлении Киева привлечь их к ответственности. Тогда обещали, что боевиков будут заочно судить в Украине и могут применить против них ряд международных механизмов.
  • Всем боевикам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).
  • Глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич прокомментировал ситуацию с задержанием в Беларуси боевиков российской ЧВК Вагнера. Он опроверг предположение о том, что Украина причастна к организации этой спецоперации.

Дмитрий Гордон Bellingcat ЧВК Вагнер новости Украины
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