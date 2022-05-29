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Берегут места раненым оккупантам: в Крыму прекратили класть в больницы гражданских

29 мая 2022, 09:03

В Крыму интенсивно проводится сбор донорской крови для раненых российских оккупантов.

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В Крыму прекратили класть в больницы гражданских, чтобы сохранить места раненым оккупантам/ Фото иллюстративное: Reuters

В российском оккупационном войске значительное количество потерь не только погибшими, но и ранеными. Из-за этого у захватчиков возникают проблемы с тем, где лечить своих "трехсотых".

Чтобы освободить для них койкоместа, в больницах оккупированного Крыма прекратили прием гражданских. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает нести потери. В том числе и санитарные, что обуславливает необходимость создавать дополнительные возможности оказания медицинской помощи. Так, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым оккупационная администрация распорядилась прекратить прием гражданского населения, чтобы освободить койко-места для раненых", – говорится в сообщении.

Кроме этого, российские оккупанты заставляют местных на Крымском полуострове сдавать донорскую кровь.

Напомним, ранее Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова рассказала, что в местных больницах и санаториях Крыма много раненых российских военных. При этом медучреждения не могут справиться с такой нагрузкой, катастрофически не хватает крови. Поэтому российские оккупанты проводят принудительную кампанию донорства крови.

Ранее офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин озвучил мнение, что освободить от российских оккупантов Крым можно как военным, так и дипломатическим путем, это вполне реальная задача.

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