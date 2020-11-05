"Бешеное чудовище": нардепы Лерос и Юрченко устроили драку в Раде

Гео Лерос / УНИАН

Бывшие члены фракции Слуга народа нардепы Гео Лерос и Александр Юрченко подрались в кулуарах Верховной Рады.

О стычке народных избранников сообщила на своей странице в Facebook нардеп Виктория Сюмар.

"В Раде страсти не угасают. В кулуарах печально известный депутат Юрченко подрался с Geo Leros... Юрченко считает, что именно Лерос навредил его репутации, а не "переговоры о взятке в 40 млн" ... История с Юрченко - это яркий пример реальной "антикоррупционной политики" действующей власти", - рассказала Сюмар.

Сам Лерос прокомментировал в Facebook свою драку с Юрченко.

"Вчера со взяточника Юрченко, как с собаки, сняли браслет, и сегодня это бешеное чудовище бросилось на меня с кулаками и ксенофобскими высказываниями. Я не буду повторять сказанные им слова, потому что это неприятно для психики любого адекватного человека, но это видимо и есть обещанные "люди с ментальностью 21 века", - написал Лерос.

В свою очередь Юрченко заявил о том, что Лерос напал на него сзади.

"Он ведет себя как преступник, как бандит, как невоспитанная личность, место которой явно не в парламенте. Бил ногами по голове, напал сзади, у меня головокружение. Я вызвал правоохранительные органы и скорую помощь. Я уверен, что правоохранительные органы дадут достойную оценку деятельности этого человеку, который кто угодно, кроме народный депутат Украины", - рассказал Юрченко.

Напомним, ранее возле здания Верховной Рады произошел конфликт между Юрченко и Леросом.

В то время, как Юрченко общался с журналистами и отрицал свою причастность к взяточничеству, к нему подошел Лерос. Он схватил за шею Юрченко и попытался потащить его к себе.

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