"Бешеное чудовище": нардепы Лерос и Юрченко устроили драку в Раде

Гео Лерос и Александр Юрченко подрались в кулуарах Верховной Рады.
Бывшие члены фракции Слуга народа нардепы Гео Лерос и Александр Юрченко подрались в кулуарах Верховной Рады.
О стычке народных избранников сообщила на своей странице в Facebook нардеп Виктория Сюмар.
"В Раде страсти не угасают. В кулуарах печально известный депутат Юрченко подрался с Geo Leros... Юрченко считает, что именно Лерос навредил его репутации, а не "переговоры о взятке в 40 млн" ... История с Юрченко - это яркий пример реальной "антикоррупционной политики" действующей власти", - рассказала Сюмар.
Сам Лерос прокомментировал в Facebook свою драку с Юрченко.
"Вчера со взяточника Юрченко, как с собаки, сняли браслет, и сегодня это бешеное чудовище бросилось на меня с кулаками и ксенофобскими высказываниями. Я не буду повторять сказанные им слова, потому что это неприятно для психики любого адекватного человека, но это видимо и есть обещанные "люди с ментальностью 21 века", - написал Лерос.
В свою очередь Юрченко заявил о том, что Лерос напал на него сзади.
"Он ведет себя как преступник, как бандит, как невоспитанная личность, место которой явно не в парламенте. Бил ногами по голове, напал сзади, у меня головокружение. Я вызвал правоохранительные органы и скорую помощь. Я уверен, что правоохранительные органы дадут достойную оценку деятельности этого человеку, который кто угодно, кроме народный депутат Украины", - рассказал Юрченко.
Напомним, ранее возле здания Верховной Рады произошел конфликт между Юрченко и Леросом.
В то время, как Юрченко общался с журналистами и отрицал свою причастность к взяточничеству, к нему подошел Лерос. Он схватил за шею Юрченко и попытался потащить его к себе.
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- Ранее НАБУ задержало помощника Юрченко Ивана Фищенко.
- Фищенко якобы взял первую часть (13 тысяч долларов США) из суммы в 200 тысяч долларов, которые он должен был передать начальнику за лоббирование в Раде законопроекта о бытовых отходах.
- Высший антикоррупционный суд Украины избрал для Фищенко меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей (с возможностью внесения залога в размере 1,552 млн гривен).
- Позднее нардеп от Слуги народа Александр Качура написал о том, что Александр Юрченко покинул фракцию после громкого задержания на взятке его помощника.
- Далее в Сети появилась информация о том, что Юрченко более десяти лет назад задерживался милицией за кражу пива в магазине.
- 4 ноября с подозреваемого в получении взятки народного депутата Александра Юрченко сняли электронный браслет.