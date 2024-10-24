Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Бесплатный переезд для ВПЛ и УБД

Олег Макаров
24 октября 2024, 17:00новости компании
65
Внутри перемещенные лица (ВПЛ) и участники боевых действий (УБД) могут воспользоваться бесплатной грузовой перевозкой вещей к новому месту жительства. Это возможно благодаря социальной программе, введенной транспортной компанией Грузар.
впо та убд

Специальная программа организована совместно с Министерством Реинтеграции. Цель проекта — помочь семьям, пострадавшим от боевых действий, перевезти их вещи и имущество из прифронтовых зон в безопасные регионы страны.

Компания Грузар предоставляет услуги грузоперевозки по всей Украине, она может перевезти любые домашние вещи, мебель, бытовую технику и прочее. Для заказа услуги необходимо подать заявку на официальном сайте Грузар, а также подтвердить свой статус ВПЛ или УБД.

Грузар: Лидер в сфере грузовых перевозок

Компания Грузар уже более десяти лет успешно предоставляет транспортные услуги по территории всей Украины. Основная специализация это перевозка вещей и транспортировка различных коммерческих грузов. За это время компания зарекомендовала себя как надежный партнер благодаря профессиональному подходу, современному автопарку и квалифицированным работникам.

видео дня

После начала полномасштабного вторжения Грузар активно участвует в гуманитарных проектах, помогая пострадавшим от войны.

Бесплатный переезд - это социальный проект компании, поддержанный Министерством реинтеграции. В течение двух лет было организовано более 6000 бесплатных переездов из опасных зон и планируется помочь еще 2000 семьям до конца года.

Кто может получить бесплатный переезд?

Программа бесплатных перевозок доступна всем гражданам Украины, имеющим статус ВПЛ или УБД. Она ориентирована на поддержку людей, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий или нуждающихся в переезде в более безопасные регионы.

Как пользоваться услугой?

Чтобы подать заявку на бесплатную перевозку, необходимо заполнить специальную форму на сайте компании Грузар. После этого с вами свяжется координатор для уточнения всех деталей. Заявки обрабатываются в порядке очереди.

Что делать, если ваш город находится вблизи зоны боевых действий?

Компания Грузар также предлагает услуги по перевозке для регионов и городов, расположенных вблизи линии фронта или под угрозой обстрелов. Учитывая сложные условия, компания имеет опыт работы в повышенных рисках и способна организовать безопасный переезд из самых опасных районов.

Возможность предоставления бесплатной перевозки зависит от доступности вашего города и уровня безопасности. Если ситуация разрешает, Грузар организует эвакуацию людей и имущества. В критических случаях каждый запрос рассматривается индивидуально, чтобы найти наиболее безопасный вариант транспортировки.

Бесплатный переезд для ВПЛ и УБД от Грузар — отличная возможность для пострадавших семей получить помощь в перевозке своих вещей. Подайте заявку на сайте, и компания обеспечит ваш безопасный переезд в порядке очереди.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама

Главное за день

Ещё
Байдену посоветовали не разрешать ВСУ бить вглубь России: СМИ узнали детали

Байдену посоветовали не разрешать ВСУ бить вглубь России: СМИ узнали детали

18:55Мир
"Поручение следует выполнить до начала зимы": Зеленский провел заседание Ставки

"Поручение следует выполнить до начала зимы": Зеленский провел заседание Ставки

18:10Украина
Клуб обиженных стран. Чего Украине и миру ждать после саммита БРИКС

Клуб обиженных стран. Чего Украине и миру ждать после саммита БРИКС

18:00Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет новая магнитная буря: когда её ждать

Украину накроет новая магнитная буря: когда её ждать

Чем А-92 отличается от А-95: какой бензин лучший для авто

Чем А-92 отличается от А-95: какой бензин лучший для авто

"Легче всего тренировать": кинолог назвал 7 самых умных пород собак

"Легче всего тренировать": кинолог назвал 7 самых умных пород собак

Возвращается мороз: в каких областях влупит -3

Возвращается мороз: в каких областях влупит -3

"Движение запрещено" и "кирпич": в чем разница дорожных знаков, которые легко перепутать

"Движение запрещено" и "кирпич": в чем разница дорожных знаков, которые легко перепутать

Последние новости

18:55

Байдену посоветовали не разрешать ВСУ бить вглубь России: СМИ узнали детали

18:51

Водитель какого автомобиля имеет право выполнить разворот: трудная задача по ПДДВидео

18:37

Надя с дому, Миша в пляс: Кацурин показал, как развлекается без Дорофеевой

18:35

Неприятности умножатся: что нельзя делать 25 октября - приметы

18:10

"Поручение следует выполнить до начала зимы": Зеленский провел заседание Ставки

Повестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатомПовестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатом
18:00

Клуб обиженных стран. Чего Украине и миру ждать после саммита БРИКС

17:50

РФ хочет создать буферные зоны в трех областях Украины: ВСУ имеют свой планЭксклюзив

17:48

Убили вместе с женой: в Баку жестоко расправились с актером русского театра и кино

17:32

Получится вкуснее, чем сельдь: как замариновать скумбрию - простой рецептВидео

Реклама
17:07

Сбитый Ил-76 в Судане: на борту была "жирная шишка" РФ, связанная с торговцем оружием

17:00

Бесплатный переезд для ВПЛ и УБД новости компании

16:51

Резко возросло количество украинцев, которые хотят переговоров с РФ: что показал опрос

16:50

Вывозил военных из "ада": россияне убили многодетного отцаЭксклюзив

16:43

"Общий дом": генсек ООН опозорился нелепым сравнением, подыграв ПутинуВидео

16:35

Вступление армии КНДР в войну в Украине: в Китае отреагировали на ситуацию

16:12

Рост тарифов на коммунальные услуги: что будет ждать украинцев в 2025 году - эксперт

16:02

Саммит БРИКС: почему на выхлопе будет полный нольмнение

16:02

Как правильно заваривать зеленый чай: три нюанса, которые влияют на вкусВидео

15:39

ГУР предупреждает о подготовке митингов-провокаций в крупных городах Украины

15:37

54-летняя Ирина Билык "возродила" девяностые новым огненным образом

Реклама
15:28

Зеркальная дата 24.04.2024: что нужно сделать и как загадать желание

15:28

Южная Корея "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в РФ

15:19

Помогли тысячам уклонистов: в Киеве разоблачили работников РТЦК на масштабной афереФото

15:15

Красная тревога и повышенная готовность: Чарльзу и Камилле угрожает опасность

15:05

Почти нереальная задача для самых сообразительных: надо найти иголочку в сене

14:42

Что кроется во фразе "сушити зуби": мало кто знает правильный ответВидео

14:40

"Заходят целыми взводами": оккупанты наступают на ключевой город - бойцы ВСУ

14:40

Польша передаст Украине собственные истребители МиГ-29, но есть важное условие

14:38

Его замечают не все водители: что означает дорожный знак треугольник с "забором"

14:31

Видели многие: что значит символ лягушка на продуктах

14:28

Переход в этом году на зимнее время может быть не последним для Украины - BBC

13:53

Эффект ужаса и веселья обеспечен: как сделать 5 лучших поделок из тыквы на ХэллоуинВидео

13:48

Как выглядят руки под микроскопом: видео поразило сетьВидео

13:18

В Сети раскрыли личность "влюбленности" Melovin, которой он сделал предложение

13:12

Дожди накроют часть Украины: в каких областях будут осадки

13:06

Лучше уксуса и соды: как удалить налет в унитазе 1 натуральным средством

13:01

Путин потирает руки: эксперт прокомментировал вероятное новое наступление РФ на важный город

12:55

В США заявили о "военных действиях", если войска КНДР войдут в Украину

12:52

Зеленский назвал главное условие присутствия представителей России на Саммите мира

12:42

"Против чего тогда воюем": сын предательницы Повалий выдал скандальное заявление

Реклама
12:06

"Семь противников Украины в НАТО": у Зеленского опровергли информацию СМИ

12:05

Повестки по почте: объяснение адвоката, как они выглядят и какие последствия за неявку

12:02

Распухло лицо и будет еще хуже: Седокова пожаловалась на здоровье после развода

11:51

Чем обернется для украинцев неявка по повестке: адвокат предупредила о штрафах

11:51

"Чушь, я знаю Путина": Лукашенко высказался о возможной отправке войск КНДР в Украину

11:45

Лукашенко "полностью готов" позволить Путину бить ядеркой из Беларуси

11:28

Девушка вышла замуж за бездомного - истории из жизни о любви

11:22

Как онлайн проверить, находится ли военнообязанный в розыске: объяснение адвоката

11:18

Самые преданные 4 знака зодиака, которые никогда не оставят вас

11:16

Как научить собаку ходить на поводке: эксперты удивили советом

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять