Бесплатный переезд для ВПЛ и УБД

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) и участники боевых действий (УБД) могут воспользоваться бесплатной грузовой перевозкой вещей к новому месту жительства. Это возможно благодаря социальной программе, введенной транспортной компанией Грузар.

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Специальная программа организована совместно с Министерством Реинтеграции. Цель проекта — помочь семьям, пострадавшим от боевых действий, перевезти их вещи и имущество из прифронтовых зон в безопасные регионы страны.

Компания Грузар предоставляет услуги грузоперевозки по всей Украине, она может перевезти любые домашние вещи, мебель, бытовую технику и прочее. Для заказа услуги необходимо подать заявку на официальном сайте Грузар, а также подтвердить свой статус ВПЛ или УБД.

Грузар: Лидер в сфере грузовых перевозок

Компания Грузар уже более десяти лет успешно предоставляет транспортные услуги по территории всей Украины. Основная специализация это перевозка вещей и транспортировка различных коммерческих грузов. За это время компания зарекомендовала себя как надежный партнер благодаря профессиональному подходу, современному автопарку и квалифицированным работникам.

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После начала полномасштабного вторжения Грузар активно участвует в гуманитарных проектах, помогая пострадавшим от войны.

Бесплатный переезд - это социальный проект компании, поддержанный Министерством реинтеграции. В течение двух лет было организовано более 6000 бесплатных переездов из опасных зон и планируется помочь еще 2000 семьям до конца года.

Кто может получить бесплатный переезд?

Программа бесплатных перевозок доступна всем гражданам Украины, имеющим статус ВПЛ или УБД. Она ориентирована на поддержку людей, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий или нуждающихся в переезде в более безопасные регионы.

Как пользоваться услугой?

Чтобы подать заявку на бесплатную перевозку, необходимо заполнить специальную форму на сайте компании Грузар. После этого с вами свяжется координатор для уточнения всех деталей. Заявки обрабатываются в порядке очереди.

Что делать, если ваш город находится вблизи зоны боевых действий?

Компания Грузар также предлагает услуги по перевозке для регионов и городов, расположенных вблизи линии фронта или под угрозой обстрелов. Учитывая сложные условия, компания имеет опыт работы в повышенных рисках и способна организовать безопасный переезд из самых опасных районов.

Возможность предоставления бесплатной перевозки зависит от доступности вашего города и уровня безопасности. Если ситуация разрешает, Грузар организует эвакуацию людей и имущества. В критических случаях каждый запрос рассматривается индивидуально, чтобы найти наиболее безопасный вариант транспортировки.

Бесплатный переезд для ВПЛ и УБД от Грузар — отличная возможность для пострадавших семей получить помощь в перевозке своих вещей. Подайте заявку на сайте, и компания обеспечит ваш безопасный переезд в порядке очереди.

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