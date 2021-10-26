Без прививки или теста не пустят: вслед за Запорожьем транспорт в Киеве и Днепре станет не для всех

Карантинные ограничения предложили ужесточить / УНИАН

В Днепре городской совет предложил запретить пассажирам без сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 пользоваться общественным транспортом. Такое предложение должна рассмотреть комиссия по техногенно-экологической безопасности.

Мэрия подготовила проект соответствующего решения и передала его на рассмотрение комиссии, пишет издание gorod.dp.

Персонал электротранспорта и метро в Днепре практически полностью вакцинирован – прививки получили 97% водителей, а 2% не могут вакцинироваться из-за противопоказаний. Среди водителей автобусов прививку от COVID-19 получили 75% работников.

Вслед за введением режима проезда в городском транспорте по сертификатам вакцинации будут введены и ограничения и по проезду пассажиров льготных категорий.

Транспорт – только для вакцинированных: ситуация в Киеве

В Киевской городской государственной администрации заявили, что после перехода Киева в "красную" зону адаптивного карантина вакцинированные от COVID точно смогут пользоваться общественным транспортам .

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Заместитель главы КГГА не исключила, что карантинные ограничения будут касаться невакцинированных граждан.

Читайте такжеВыживает один из десяти: жуткие фото COVID-реанимации на Закарпатье"В первую очередь будут перевозить вакцинированных, но мы еще ждем действительно разъяснений от центральной власти, как это должно быть. Но в первую очередь мы понимаем, что это должны быть вакцинированные", - добавила Старостенко.

Запорожская область: в общественный транспорт только с сертификатом или тестом

В Запорожской области с понедельника, 25 октября, вступили в силу усиленные правила пассажирских перевозок в направлении междугородних и пригородных маршрутов. Водители регулярных и нерегулярных маршрутов должны быть на 100% вакцинированы от коронавируса.

Пассажиров будут пускать в салоны поездов и автобусов только при наличии сертификата об одной или двух дозах прививки, либо негативного теста на COVID-19.

Стоит напомнить, что по состоянию на утро вторника, 26 октября, коронавирус в Украине диагностировали у 19 120 человек. Из них 1214 детей и 338 медицинских работника. Умерли 734 человека, что стало новым антирекордом смертности от коронавирусной инфекции.