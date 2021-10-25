Транспорт – только для вакцинированных: в КГГА объяснили, к чему готовиться

В Киеве могут ужесточить условия работы общественного транспорта / УНИАН

В Киевской городской государственной администрации прокомментировали вероятность ужесточения карантинных условий функционирования общественного транспорта для граждан без вакцины от коронавируса.

Как заявила замглавы КГГА Анна Старостенко, после перехода Киева в "красную" зону адаптивного карантина вакцинированные от COVID точно смогут пользоваться общественным транспортам. Об этом она рассказала в ходе брифинга, который транслировался в Facebook КГГА.

"Те, кто вакцинирован двумя дозами смогут, свободно пользоваться транспортом, местами общественного питания, гостиницами", - отметила она.

Вместе с тем заместитель главы КГГА не исключила, что карантинные ограничения будут касаться невакцинированных граждан.

"В первую очередь будут перевозить вакцинированных, но мы еще ждем действительно разъяснений от центральной власти, как это должно быть. Но в первую очередь мы понимаем, что это должны быть вакцинированные", - добавила Старостенко.

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В случае, если число больных будет продолжать расти, то ситуация в стране может значительно ухудшиться уже в октябре. Вместе с тем замглавы Минздрава отметил, что по расчетам пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается примерно в ноябре.