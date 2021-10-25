УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Транспорт – только для вакцинированных: в КГГА объяснили, к чему готовиться

25 октября 2021, 13:01
Прослушать новость
Остановить

Новые карантинные ограничения будут касаться невакцинированных граждан, не исключили в КГГА.

Транспорт
В Киеве могут ужесточить условия работы общественного транспорта / УНИАН

В Киевской городской государственной администрации прокомментировали вероятность ужесточения карантинных условий функционирования общественного транспорта для граждан без вакцины от коронавируса.

Как заявила замглавы КГГА Анна Старостенко, после перехода Киева в "красную" зону адаптивного карантина вакцинированные от COVID точно смогут пользоваться общественным транспортам. Об этом она рассказала в ходе брифинга, который транслировался в Facebook КГГА.

"Те, кто вакцинирован двумя дозами смогут, свободно пользоваться транспортом, местами общественного питания, гостиницами", - отметила она.

Вместе с тем заместитель главы КГГА не исключила, что карантинные ограничения будут касаться невакцинированных граждан.

"В первую очередь будут перевозить вакцинированных, но мы еще ждем действительно разъяснений от центральной власти, как это должно быть. Но в первую очередь мы понимаем, что это должны быть вакцинированные", - добавила Старостенко.

Реклама

Читайте такжеШтрафы от 17 до 51 тысячи гривен: украинцам грозит наказание за нарушение карантина в транспорте

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин спрогнозировал сроки пиковой нагрузки в связи с ростом числа заражений коронавирусом.

В случае, если число больных будет продолжать расти, то ситуация в стране может значительно ухудшиться уже в октябре. Вместе с тем замглавы Минздрава отметил, что по расчетам пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается примерно в ноябре.

viber
общественный транспорт коронавирус в Киеве локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Транспорт – только для вакцинированных: в КГГА объяснили, к чему готовиться». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Привлечете беду: названы три вещи, которые нельзя делать после захода солнцаПривлечете беду: названы три вещи, которые нельзя делать после захода солнца Лунный гороскоп на неделю 25-31 октября: судьбоносный день, убытки или любовь всей жизниЛунный гороскоп на неделю 25-31 октября: судьбоносный день, убытки или любовь всей жизни Гороскоп на 25 октября 2021 для всех знаков Зодиака: влиятельные покровители или проблемы с деньгамиГороскоп на 25 октября 2021 для всех знаков Зодиака: влиятельные покровители или проблемы с деньгами Звезда Женского квартала в образе развратной Барби блеснула нагими прелестямиЗвезда Женского квартала в образе развратной Барби блеснула нагими прелестями Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября: свадьба, месть соперников или изменаЛюбовный гороскоп на неделю 25-31 октября: свадьба, месть соперников или измена

Последние новости

13:13

Анастасия Волочкова показала нового возлюбленного: "Я любимая женщина!"

13:04

План Украины по газовому кризису в Европе и сделка с Газпромом: в ФРГ заявили о поддержке Киева Видео

13:01

Транспорт – только для вакцинированных: в КГГА объяснили, к чему готовиться Видео

12:55

В Луцке неадекваты перевернули биотуалет: внутри был посетитель Видео

12:40

Весь колбасный совок оргазмирует на "Спутник" мнение

Реклама
12:37

В Николаеве 80-летняя пенсионерка топором разрубила голову подруге

12:31

"Очень изменился": звезда Квартала 95 рассказал о встрече Зеленским Видео

12:15

Без мороза, но с предзимней прохладой: каким будет ноябрь в Украине Видео

12:10

"Ее срочно забрали оперировать": Оля Полякова рассказала об экстренной госпитализации дочери Видео

11:50

Директор гимназии во Львове "попала" на 34 тысячи гривен штрафа из-за невакцинированных сотрудников Видео

11:48

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября: свадьба, месть соперников или измена Видео

11:47

В Турции украинская спортсменка рухнула в море, сорвавшись с парашютом Видео

11:45

Геомагнитная буря атакует сегодня, 25 октября 2021: как справиться с ударом Видео

11:39

Как нужно сбивать температуру тем, кто заразился "Дельта"-штаммом - ответ врача

10:52

В планах Путина – вся Европа: Данилов заявил о тяжелом периоде для Украины и назвал цель Кремля

10:43

Карантин в Украине: четыре области - "желтая" зона, шесть - "красная"

10:42

Как сделать слайм: 5 рецептов из подручных материалов, которые есть в каждом доме

10:42

"За этим стоит человек": Данилов объяснил, как появился коронавирус Видео

10:21

Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономии Видео

10:13

Всемирный день макарон: как правильно варить макароны, топ-2 простых рецепта

Реклама
09:53

Под Черниговом убивший лося браконьер умер, убегая от лесника

09:53

Киев в шаге от красной зоны: у Кличко готовят запреты на посещения детьми ТРЦ Видео

09:40

Пандемии осталось меньше года: Данилов спрогнозировал сроки победы над COVID-19 Видео

09:24

Лунный гороскоп на неделю 25-31 октября: судьбоносный день, убытки или любовь всей жизни Видео

09:19

Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные

09:09

В Украине резкий спад суточной заболеваемости COVID-19: выявлено менее 15 тысяч заражений Видео

08:51

Гороскоп на 25 октября 2021 для всех знаков Зодиака: влиятельные покровители или проблемы с деньгами Видео

08:45

Украину заморозит до -9 градусов: синоптики рассказали, где врежет дубак Видео

08:07

Худшее – впереди: Украину ждет резкий скачок заболеваемости COVID-19 – эксперт Видео

08:00

Автобусы и поезда – с сертификатом или тестом: новые правила карантина на Запорожчине с 25 октября Видео

07:10

Вступление в НАТО и захват Россией левобережной Украины: эксперт предупредил об опасном сценарии Видео

06:47

Лучший выход – вывод войск с Крыма и Донбасса: у Зеленского пригрозили Путину ракетами на Москву Видео

06:37

Газовая война: Украина ничего не делая больно бьет по Путину мнение

05:28

Шантаж Газпрома из-за СП-2 и газовый кризис в Европе: эксперт объяснил сделку Зеленского с Россией Видео

05:16

Ученые рассказали, как приобрести "супериммунитет" от COVID-19 Видео

04:22

День маркетолога 2021 в Украине: прикольные картинки и поздравления к празднику

03:55

Приметы на 25 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

03:18

Скончался звезда сериала "Друзья" Видео

02:20

Пассажир показал, как обойти правила и попасть в поезд без COVID-сертификата

01:51

В США патриарх Варфоломей попал в больницу: стало известно о его состоянии Видео

Реклама
01:50

Недорого, вкусно и полезно: диетолог дала советы, как питаться правильно с ограниченным бюджетом

00:46

Стало известно, какие знаки Зодиака самые лучшие друзья

00:28

Власова шокировала эротичным номером на столе перед судьями "Танцев со звездами" и вылетела из шоу Видео

24 октября, воскресенье
23:57

В России поведали подробности задержания литовских чиновников-рыбаков

23:22

В ВОЗ сделали громкое заявление о преодолении пандемии COVID-19 Видео

23:00

Милевский слезно распрощался с фанатами "Динамо": легендарный форвард ушел из большого спорта Видео

22:28

"Поэтому я такая эмоциональная": Екатерина Кухар в эфире "Танцев со звездами" заявила о беременности Видео

22:26

На Херсонщине в лесу обнаружили тело копа

22:14

Украина выбрала представителя для Детского Евровидения-2021: кто поедет в Париж Видео

21:53

Месяц до дембеля: в Десне застрелился срочник

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять