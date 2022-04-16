Без возможности внесения залога: суд отправил Медведчука под арест

Нардепа арестовали без возможности внесения залога.
Лычаковский районный суд Львова изменил меру пресечения народному депутату Украины Виктору Медведчуку.
Нардепа арестовали без возможности внесения залога.
Этим решением судья удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований.
Еще в марте этот суд избрал Медведчуку такую же меру пресечения - в виде содержания под стражей. Однако поскольку подозреваемого разыскивали, меру пресечения избрали заочно.
15 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Медведчук должен получить меру пресечения в виде содержания под стражей после побега из-под домашнего ареста.
Медведчук, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, 27 февраля сбежал из-под домашнего ареста.
Задержание Медведчука
Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой задержали Виктора Медведчука - кума Путина и народного депутата от ОПЗЖ.
Глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука и заявил, что ни один изменник не избежит наказания и будет отвечать по закону Украины.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что СБУ разыскала и "взяла" кума Путина "не в Киеве".
Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Медведчуку теперь нужно спрятаться в тюрьме, чтобы выжить. По его словам, в России Медведчука обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.
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Дело Медведчука
8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.
Печерский районный суд в Киеве продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года.
В конце февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
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