"Бил своих маленьких детей и травил копов собаками": в Днепре задержали дебошира

В Днепре задержали дебошира / УНИАН

В Днепре мужчина натравил собак на патруль полиции. Об этом сообщает портал Dp.reporter.ua.

По данным журналистов, происшествие произошло в многоэтажном доме на улице Усенко. Правоохранители получили вызов от женщины. По ее словам, к ней обратилась ее соседка из многодетной семьи, которая сообщила, что ее муж закрылся в квартире и бьет детей (в возрасте от 1 до 10 лет).

Когда полицейские прибыли по адресу, то обнаружили пьяную женщину. Она сообщила, что проживает в квартире вместе с бывшим мужем. И он сильно избил их 8-летнего сына, до того регулярно агрессивно вел себя. Правоохранители попытались вести переговоры с мужчиной, но тот угрожал физической расправой и что в случае чего спустит на них бойцовских собак (двух питбулей).

Мужчина был своих многочисленных детей / Репортер

В конце концов дебошир впустил правоохранителей в квартиру, но внезапно дал команду собакам: "Взять!". Полицейским удалось уклониться от животных.

В результате собак забрали сотрудники зооконтроля. Медики, которые также прибыли на вызов, осмотрели детей — у 8-летнего мальчика обнаружили гематомы на лице.

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Дебошир задержан. По факту открыли два уголовных производства. Расследование продолжается.

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Напомним, ранее в Запорожье 57-летняя женщина скончалась после нападения бездомной собаки на улице.

Погибшая истекла кровью после того, как животное перекусило ей артерию на ноге.

Медики пытались реанимировать женщину, но та умерла от кровопотери в карете скорой помощи.