Бил утюгом и откусил ухо: под Киевом зверски убили мужчину и выбросили тело

Мужчина зверски расправился с товарищем / УНИАН

В Киевской области в городе Вишневое 25-летний мужчина жестоко убил 45-летнего знакомого. После расправы он выбросил тело пострадавшего на лестничную площадку.

Как сообщает полиции Киевской области, по данным следствия, мужчины накануне трагедии употребляли алкоголь, тогда между ними произошла ссора.

25-летний парень выхватил утюг и начал им бить старшего мужчину. Тогда он откусил пострадавшему ухо и выбил передние зубы.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержали. Ему сообщили о о подозрении по ч.1, ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Как ранее сообщал Главред, на Киевщине 18-летняя беременная убила собственную мать и закопала тело во дворе. Девушка пнула мать и легла спать.Трагедия произошла в селе Большая Бугаевка. Девушка убила свою 56-летнюю мать после застолья.

О пропаже матери заявила ее старшая дочь. Следователи выяснили, что перед исчезновением женщина вместе с младшей беременной дочерью отдыхали у соседей и распивали алкогольные напиктки. Возвратившись домой между ними вспыхнул конфликт, в результате которого девушка пнула мать и ушла спать.