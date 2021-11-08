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"Битва выиграна": скандальный актер Талашко уволился по собственному желанию

8 ноября 2021, 21:50
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Министерство культуры и информационной политики продолжает служебное расследование.

Владимир Талашко своей вины не признает/ Соцсети

В августе текущего года вспыхнул сексуальный скандал вокруг известного преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и актера, который прославился благодаря роли в фильме "В бой идут одни старики", Владимира Талашко.

Студентки, бывшие абитуриентки, а также журналистка обвинили его в сексуальных домогательствах.

Девушки утверждали, что Талашко приглашал их к себе домой под предлогом помочь в обучении и устроиться в ВУЗ. Но на самом деле фотографировал их обнаженными и целовал.

Все это время Минкульт проводит проверки по факту домогательства, а сам Талашко все обвинения отрицает.

Однако сегодня, 8 ноября, Виктория Муштей написала в Facebook, что преподаватель уволился по собственному желанию.

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Он был в отпуске с самого начала скандала, а теперь по личной инициативе написал заявление об уходе со своей должности.

"Финал истории. Битва выиграна благодаря каждой девушке, которая осмелилась написать заявление в университет и Министерство. Все потоки грязи и трудности стоили того, чтобы новые студентки и абитуриентки не подвергались насилию. А также, чтобы это было примером другим педагогам злоупотребляющим своей властью", - написала Муштей.

Также, по ее словам, группа Минкульта "тянет время, чтобы "замять" вопрос".

"Это банальное желание затянуть процесс и по-тихому замять вопрос. Выводы очевидны. Менять систему не просто, но мириться с ней я отказываюсь. Я хочу жить в стране, где подобное не считается нормой. Следующий шаг - принятие закона о харасменте", - подытожила Муштей.

Напомним, Владимира Талашко обвинили в том, что он делал непристойные предложения студенткам в течение 20 лет по одной и той же схеме.

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новости Киева сексуальное домогательство
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