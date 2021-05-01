Благодатный огонь привезут в Украину: в ПЦУ раскрыли детали

1 мая в храме Гроба Господня сошел благодатный огонь / Reuters

В Великую субботу, 1 мая, накануне Воскресения Христова в Иерусалиме сошел благодатный огонь 2021. Православная церковь Украины ожидает, что огонь прибудет в страну утром 2 мая.

Об этом заявил заместитель главы управления внешних церковных связей Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий Зоря на странице в Facebook. По его словам, Благодатный огонь привезут в Украину в Михайловский Златоверхий собор Киева около 10 часов утра воскресенья, 2 мая.

Представитель ПЦУ добавил, что благодатный огонь привезут обычным авиарейсом.

"Нет ни одной действительно веской нужды тратить огромные средства на чартерные рейсы, особенно во время пандемии, чтобы на несколько часов раньше привезти Святой Свет", - написал Зоря.

Как известно, схождение огня традиционно происходит в Кувуклии храма Гроба Господня. После схождения огонь передают верующим и представителям христианских конфессий, которые развозят его по миру.

В Великую субботу в Иерусалиме сошел благодатный огонь 2021. Агентство Reuters уже опубликовало фото, на которых запечатлено, как людям раздавали благодатный огонь.