Ближайшие 2-3 месяца будут решающими в этой войне - Арестович

Ближайшие 2-3 месяца решающие в войне / Генштаб ВСУ, Офис президента

В войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, решающими будут ближайшие 2-3 месяца. Украинские территории нужно освободить как можно скорее. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он добавил, что освобождение территорий напрямую зависит от поставок военной помощи.

"Если передадут ещё 25-30 HIMARS и около 200 единиц артиллерии калибра 155 мм, то сможем освободить значительную часть территории до нового года ... Если не удвоят в ближайший месяц военную помощь, то будет всё то же самое, но дольше", — сказал Арестович.

Он не исключил, что в случае недостаточного количества оружия воевать придется до следующего лета.

Арестович также отметил, что российская армия уже не сможет наступать, а успехи ВСУ нанесут "тяжелый моральный удар по РФ".

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не собирается идти на какие-либо уступки России по территориям. По словам чиновника, Киев не хочет, чтобы война была перенесена на будущее. Поэтому украинское государство будет восстанавливать свою территорию в границах 1991 года.

В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что в скором времени на фронте могут произойти "очень острые события". Оккупанты пока не готовы вывести свои войска с территории Украины, но ВСУ настроены на освобождение всех захваченных россиянами земель. Обострение может произойти и ко Дню Независимости.

Президент Владимир Зеленский допустил дальнейшие переговоры Украины с Россией. Но для этого Москва должна выполнить ключевое условие Киева – вывести свои войска с оккупированных украинских территорий.

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