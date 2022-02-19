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Боевики обстреляли собственные позиции на Донбассе – заявление украинских военных

19 февраля 2022, 15:24
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В ВСУ отмечают, что оккупанты могут обвинить в этих обстрелах украинских военных и использовать это для пропаганды.

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Боевики обстреляли собственные позиции на Донбассе / Reuters

Оккупанты на Донбассе в субботу, 19 февраля, обстреляли свои позиции, открыв по ним огонь из тяжелого вооружения. В ВСУ это назвали очередной провокацией, которую боевики могут использовать, чтобы обвинить в обстрелах украинских военных.

Таким образом российско-оккупационные войска создают картинку для российских пропагандистских СМИ, сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

"В частности, около 04:00 утра начался обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное с направления населенного пункта Заиченко. По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населенного пункта Пикузы", – отмечается в сообщении.

В группировке "Восток" отметили, что оккупанты таким образом еще раз показали, как цинично и равнодушно относятся к жизни и здоровью мирных жителей.

"Противник продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим свои коварные действия", – добавили военные.

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Оккупанты эвакуируют людей из ОРДЛО

Из ОРДЛО начали вывозить женщин, детей и пожилых людей, ссылаясь на то, что якобы ВСУ собираются переходить в наступление на временно оккупированные территории. Из-за эвакуации на оккупированных территориях Донбасса начались огромные очереди и произошел сбой связи.

В ВСУ заявили, что украинская армия не планирует наступательных операций и призвали жителей ВОТ не верить лжи и провокациям оккупационной администрации.

Позже украинская разведка сообщила, что спецслужбы РФ заминировали ряд объектов социальной инфраструктуры в Донецке и собираются их взорвать, чтобы потом обвинить в этом Украину. В связи с этим в ГУР МО Украины призвали жителей ВОТ пока не выходить на улицы и не пользоваться общественным транспортом.

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