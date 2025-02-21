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Боевой и смелый лидер: Келлог сделал первое заявление после встречи с Зеленским

Мария Николишин
21 февраля 2025, 16:44
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Келлог распространил вчерашнее вечернее видеообращение украинского президента.
Боевой и смелый лидер: Келлог сделал первое заявление после встречи с Зеленским
Встреча Келлога с Зеленским / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное:

  • Келлог сообщил о проведенных широких и позитивных дискуссиях с Зеленским
  • Он назвал президента боевым и смелым лидером нации в состоянии войны

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, который прибыл в Киев еще 19 февраля, сообщил о проведенных широких и позитивных дискуссиях с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в сети Х.

Он также распространил вчерашнее вечернее видеобращение украинского президента, в котором он сообщает о том, что встреча с генералом Келлогом "возобновила надежду" на заключение прочных соглашения с США.

видео дня

Так, в своем сообщении в соцсети спецпредставитель Трампа сделал комплимент президенту Зеленскому, назвав его "боевым и смелым лидером нации в состоянии войны".

"Долгий и насыщенный день с высшим руководством Украины. Широкие и позитивные дискуссии с Зеленским, боевым и смелым лидером нации в состоянии войны и его талантливой командой по национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Визит Келлога в Украину - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 19 февраля спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Киев. На вокзале в столице Украины его встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.

20 февраля президент Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем Дональда Трампа Китом Келлогом. На переговорах обсуждали гарантии безопасности, ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех украинских пленных.

Кроме того, Владимир Зеленский хочет, чтобы спецпосланник американского президента по вопросам Украины Кит Келлог пообщался с украинскими гражданскими и военными, чтобы собственными глазами увидеть, что происходит в Украине.

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Кто такой Кит Келлог?

Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

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