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У Трампа удалили все проукраинские упоминания в заявлении G7 - NYT

Анна Ярославская
21 февраля 2025, 11:23обновлено 21 февраля, 12:21
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После правок США в документе не упоминалась Россия как агрессор в конфликте, а Украина - как жертва вторжения.

Большая семерка
Большая семерка готовит заявление к годовщине вторжения РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Фото: president.gov.ua

Большая семерка (G7) готовит заявление к третьей годовщине РФ на Украину. При этом США выступают против того, чтобы назвать Россию агрессором.

Как пишет The New York Times, Канада, которая сейчас председательствует в G7, распространила первый проект заявления среди остальных шести стран-членов. По словам чиновника, в этой версии использовался язык, сохранивший проукраинский тон, принятый группой союзников после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

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По словам собеседника издания, американская сторона просмотрела этот первый проект на этой неделе и удалила все ссылки, которые можно было бы интерпретировать как проукраинские. В результате проект заявления стал нейтральным. В документе не упоминалась Россия как агрессор в конфликте, а Украина - как жертва вторжения.

Как сообщили высокопоставленные немецкие и европейские чиновники, дипломаты продолжают работать над формулировками в проекте, в котором в настоящее время описывается "разрушительная война, начавшаяся с вторжения России в Украину", но не используются слова "российская агрессия" или "агрессоры", которые присутствуют в заявлениях Большой семерки с 2022 года.

О возражениях США против обозначения России как агрессора ранее писала и газета The Financial Times.

Отмечается, что разработка и согласование текста могут продолжаться до понедельника, 24 февраля, когда текст должен быть опубликован.

По словам чиновника, пока не решено, пригласят ли лидеры Большой семерки, которые встретятся в понедельник в виртуальном формате, президента Украины Владимира Зеленского принять участие в мероприятии, как он это сделал в прошлом году.

Отношения США и Ураины - последние новости

Как сообщал Главред, за последние несколько дней президент США Трамп обрушился с критикой на своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

В частности, Трамп заявил, что в Украине необходимо провести президентские выборы, намекая, что это может стать одним из условий для ее участия в мирных переговорах. Кроме этого, он утверждал, что рейтинг поддержки Владимира Зеленского якобы упал до 4%.

Кроме того, Трамп раскритиковал Зеленского за отказ объявить выборы и назвал его "диктатором".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Киев воздержаться от резкой критики Трампа, предостерегая, что это может осложнить отношения между Украиной и Соединенными Штатами.

Как пишет Newsweek, американский президент Дональд Трамп предоставил европейским странам три недели, чтобы согласовать "капитуляцию" Украины, в противном случае он угрожает вывести американские войска с европейского континента.

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Что такое G7?

G7 (Group of Seven — "Группа семи",) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Саммиты G7 проходят ежегодно по очереди в каждом из государств-членов.

G7 не является международной организацией, она не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата, передает Википедия.

Решения "семёрки" не имеют обязательной силы. Как правило, речь идёт о фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии или о рекомендациях другим участникам международной жизни применять определённые подходы в решении тех или иных вопросов. Поскольку G7 не имеет устава, официально принять статус члена этого института невозможно.

С 1997 года в составе клуба участвовала Россия, в связи с чем объединение получило название "Большая восьмёрка" (G8). Однако после аннексии Крыма в 2014 году клуб вновь стал собираться без России в формате G7.

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