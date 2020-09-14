Богдан обвинил ГБР в мошенничестве и рассказал о своем скандальном интервью

Андрей Богдан / УНИАН

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал вызов его на допрос в Государственное бюро расследований.

В комментарии журналистам перед допросом в ГБР он подчеркнул, что понятия не имеет, по какому делу его вызвали правоохранители, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

"Знал чем закончится, но не думал, что так быстро", - отметил Богдан.

Он также заявил, что уголовное дело зарегистрировано еще 19 августа, когда его резонансное интервью (Дмитрию Гордону, - ред.) даже не планировалось. Богдан назвал такие действия мошенническими, ведь на допрос его вызвали как раз после телеэфира.

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Богдан добавил, что суть криминального дела ему обязаны рассказать непосредственно перед самим допросом. Он уточнил, что будет ходить на все допросы и не исключил своего появления в политике, если на это будет запрос от украинцев.