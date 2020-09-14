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Богдан обвинил ГБР в мошенничестве и рассказал о своем скандальном интервью

14 сентября 2020, 10:57

Уголовное дело, по которому вызвали на допрос Андрея Богдана, зарегистрировано еще 19 августа.

Богдан
Андрей Богдан / УНИАН

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал вызов его на допрос в Государственное бюро расследований.

В комментарии журналистам перед допросом в ГБР он подчеркнул, что понятия не имеет, по какому делу его вызвали правоохранители, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

"Знал чем закончится, но не думал, что так быстро", - отметил Богдан.

Он также заявил, что уголовное дело зарегистрировано еще 19 августа, когда его резонансное интервью (Дмитрию Гордону, - ред.) даже не планировалось. Богдан назвал такие действия мошенническими, ведь на допрос его вызвали как раз после телеэфира.

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Богдан добавил, что суть криминального дела ему обязаны рассказать непосредственно перед самим допросом. Он уточнил, что будет ходить на все допросы и не исключил своего появления в политике, если на это будет запрос от украинцев.

  • 9 сентября бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что допускает существование неких 13 пунктов, в которых содержатся обещания его преемника Андрея Ермака России.
  • Богдан также заявил о том, что самое большее влияние на главу государства Владимира Зеленского имеет крупный ресторатор и нардеп из партии Слуга народа Николай Тищенко.
  • Богдан в интервью также рассказал, что, по его информации, в киевском ресторане Sanahunt действующий глава Офиса Президента Андрей Ермак встречается с пятым президентом Украины Петром Порошенко.
  • По словам Богдана, операция по поимке наемников российской частной военной компании Вагнер была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" президента Украины Владимира Зеленского.
  • 10 сентября экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что выехал из Украины в Румынию. Свое решение выехать за пределы страны Богдан объяснил тем, что якобы после его интервью журналисту Дмитрию Гордону возникла реальная угроза для его жизни.
  • Позже стало известно, что Андрея Богдана вызвали на допрос в Государственное бюро расследований, ему уже направлена повестка.
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