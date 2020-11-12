Больной COVID-19 Зеленский обратился к украинцам из Феофании ​

Заболевший COVID-19 Зеленский записал видео из Феофании / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский, который заразился коронавирусной инфекцией, записал видео из больницы Феофания.

Глава государства заявил, что чувствует себя достаточно хорошо.

"Думаю, большая заслуга – это именно ваша поддержка, ваши теплые слова. Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы", - отметил Зеленский в видео, опубликованном каналом Украина 24.​

Президент рассказал, что все эти дни участвует в важных совещаниях в онлайн режиме.

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