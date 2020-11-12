Больной COVID-19 Зеленский обратился к украинцам из Феофании ​

Президент рассказал, что все эти дни участвует в важных совещаниях в онлайн режиме.
Президент Украины Владимир Зеленский, который заразился коронавирусной инфекцией, записал видео из больницы Феофания.
Глава государства заявил, что чувствует себя достаточно хорошо.
"Думаю, большая заслуга – это именно ваша поддержка, ваши теплые слова. Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы", - отметил Зеленский в видео, опубликованном каналом Украина 24.
Президент рассказал, что все эти дни участвует в важных совещаниях в онлайн режиме.
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Коронавирус у Зеленского - о чем ранее сообщал Главред:
- 10 ноября стало известно, что COVID-19 диагностировали у президента Украины Владимира Зеленского.
- В тот же день о своем заражении коронавирусной инфекцией рассказал и глава Офиса президента Андрей Ермак.
- Президент Владимир Зеленский проходит лечение от COVID-19 в Феофании. Там же лечится и Андрей Ермак.
- Сообщалось, что коронавирус выявили и у пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель, однако она опровергла данную информацию.
Автор: Мария Тупик