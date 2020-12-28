Больше платить за свет: Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию

Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию / УНИАН

Украинский Кабинет министров отменил льготный тариф в размере 90 копеек/киловатт-час на первые 100 киловатт-час для бытовых потребителей с 1 января 2021 года.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 28 декабря,

"Продлить решим ПСО [механизма публичных социальных обязательств - Главред] до 31 марта 2021 года и установить фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт-час", - заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

По его словам, с 1 января 2021 года весь объем потребленной электроэнергии бытовые потребители будут оплачивать по единому тарифу - 1,68 грн за киловатт-час. Этот тариф будет действовать до 31 марта 2021 года.

В целом, как утверждает Витренко, его проект сохраняет заниженные тарифы на электроэнергию для населения. И даже после повышения они будут примерно вдвое раза ниже реальных рыночных цен на электрическую энергию.

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Напомним, ранее Главред сообщал: