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Больше платить за свет: Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию

28 декабря 2020, 18:07
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Правительство приняло проект и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

электричество
Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию / УНИАН

Украинский Кабинет министров отменил льготный тариф в размере 90 копеек/киловатт-час на первые 100 киловатт-час для бытовых потребителей с 1 января 2021 года.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 28 декабря,

"Продлить решим ПСО [механизма публичных социальных обязательств - Главред] до 31 марта 2021 года и установить фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт-час", - заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

По его словам, с 1 января 2021 года весь объем потребленной электроэнергии бытовые потребители будут оплачивать по единому тарифу - 1,68 грн за киловатт-час. Этот тариф будет действовать до 31 марта 2021 года.

В целом, как утверждает Витренко, его проект сохраняет заниженные тарифы на электроэнергию для населения. И даже после повышения они будут примерно вдвое раза ниже реальных рыночных цен на электрическую энергию.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко выступил за повышение цен на электроэнергию для украинцев.
  • Однако, он убежден, что поднятию тарифов должен предшествовать рост заработных плат граждан.
  • До того, в Минэнерго сообщали, что действующий тариф покрывает только расходы на транспортировку электричества к потребителю.

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