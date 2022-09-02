Большие колонны техники РФ движутся из Крыма и Мариуполя: куда направляются

Большие колонны техники РФ движутся из Крыма и Мариуполя/ Reuters, скрин

Во временно оккупированном Крыму на трассе "Таврида" заметили большую колонну российской военной техники. Она двигалась от Керченского моста в сторону материковой части Украины.

Об этом сообщил Телеграм-канал Крым.Реалии, ссылаясь на очевидцев. В колонне были военные грузовики, преимущественно марки "УРАЛ".

Отмечается, что грузовики были замечены на участке трассы между селом Фонтан Ленинского района и поворотом на пгт Ленино.

При этом колонну сопровождали машины российской госавтоинспекции с проблесковыми маячками.

Еще одну колонну российской военной техники заметили во временно оккупированном Мариуполе. Российские танки двигались через этот город с направления Донецка в сторону Бердянска на Запорожье.

О колонне, в которой было около 10 российских танков, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Фиксируем движение техники. Сегодня (2 сентября – ред.) утром, около 07:30 с направления Донецк по центру Мариуполя в направление на Бердянск проехало 10 танков", – отмечается в сообщении.

При этом Андрющенко подчеркнул, что в минувшие дни заметна активизация перемещения военной техники РФ с Донецкого направления через Мариуполь и Мариупольский район в сторону Бердянска.

Напомним, в ночь на четверг, 1 сентября, в захваченном РФ Севастополе прогремели новые взрывы. Об этом рассказали местные жители. Кроме того, также публикуются видео, на которых российские военные самолеты и вертолеты летают над Крымом на очень низкой высоте.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в Крыму прячут свое оружие и боеприпасы на складах с углем и свинофермах. Так они начали делать после мощных "прилетов" по Крыму, заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

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