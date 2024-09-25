Большие потери на фронте и в тылу: Путин может сесть за стол переговоров - Цезарь

Несмотря на активный поиск Украиной путей к окончанию войны и установлению справедливого мира, страна-агрессор Россия до сих пор не проявила никаких признаков готовности к реальному диалогу, однако диктатора Владимира Путина можно к этому принудить.
Как рассказал 24 каналу заместитель командира легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников (Цезарь), Украине для этого нужно продолжать наносить сокрушительные удары по армии РФ, которые приведут к большим потерям как и непосредственно на фронте, так и в глубоком тылу агрессора.
Кремлевский диктатор понимает только язык силы, поэтому будет готов пойти на переговоры с Украиной только когда его армия окажется в безвыходной ситуации: вынуждена будет отступать и не будет иметь никаких успехов на фронте.
"Путин верит в то, что может продать россиянам через СМИ все, что угодно. Если ему удастся зафиксировать текущие результаты, то это он продаст как победу", - подчеркнул Цезарь.
Поэтому Украине следует избегать опасной ситуации и давать врагу время на передышку, накопление сил и переформатирование производства на военные рельсы.
Хотя не во всех аспектах украинские силы имеют паритет с врагом, но грамотные атаки дронов по стратегическим объектам РФ подрывают мощь оккупантов и приближают время, когда российская армия почувствует значительную нехватку живой силы и вооружения.
"Украине нужно навязывать противнику свою волю, использовать формы и средства борьбы, которые доступны и дают ей преимущества в этой войне", - подытожил Андронников.
Кто такой Максимилиан Андронников (Цезарь)?
Максимилиан Андронников, известный под псевдонимом "Цезарь" - российский военный, который командует и выступает как пресс-секретарь Легиона "Свобода России". Он также является членом Съезда народных депутатов под руководством Ильи Пономарева, пишет Википедия.
Позиция России относительно переговоров об окончании войны в Украине
Напомним, что в Кремле неоднократно заявляли о якобы готовности к диалогу с Украиной. Однако в российских заявлениях нет и намека на реально справедливое окончание войны. Так диктатор Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуться к переговорам с Украиной. Но не обошлось без условий - хозяин Кремля хочет начать переговоры на основе соглашения, достигнутого в Стамбуле 2022 года.
Аналитики ISW ранее сообщали, что Кремль продолжает публично сигнализировать о своей незаинтересованности в любом мирном урегулировании войны. Врага интересует капитуляция украинского правительства и уничтожение украинского государства.
В связи с этим российские чиновники пытаются сформировать международные мирные посреднические усилия в войне в Украине. При этом в Кремле демонстрируют нежелание России участвовать в добросовестных переговорах с Украиной, критикуя мирную формулу президента Владимира Зеленского.
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