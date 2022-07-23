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"Бомбы по 500 кг": в Воздушных силах сообщили об угрозе для Украины

23 июля 2022, 16:13

Уже 2,5 месяца российская авиация не залетает в наше воздушное пространство, его контролируют украинские силы.

самолеты РФ
Самолеты РФ / Reuters, Facebook

Российская авиация представляет еще большую угрозу для Украины, чем ее ракеты.

Как сказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, мы должны защитить наше небо, чтобы на города не падали авиабомбы, которые уничтожают все на своем пути.

"Наша задача на сегодня, прежде всего, Воздушных сил, зенитно-ракетных комплексов и истребителей - это прикрыть небо, чтобы не допустить появления здесь вражеской авиации", - говорит Игнат.

Он пояснил, если вражеская авиация будет использовать не ракеты, а бомбы свободного падения, которых у РФ миллионы тонн на складах, то это угрожает сценарием того, что было в Мариуполе.

"Мы же видим, что происходило с Мариуполем и другими прифронтовыми городами, когда тактическая авиация залетает и сбрасывает бомбы по 500 кг, которые фактически разрушают все на своем пути", - отметил Игнат.

Он подчеркнул, что уже 2,5 месяца российская авиация не залетает в наше воздушное пространство, его контролируют украинские силы.

"Осталось дождаться, когда Запад будет предоставлять нам системы и истребители и мы сможем самостоятельно закрыть небо", - подытожил спикер Воздушных сил.

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Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран собирается отправить России несколько сотен беспилотников, среди которых и боевые дроны. Причем поставки намерены провести в ускоренном порядке.

Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в том, что украинская власть якобы не выполняет стамбульские договоренности. Он заявил, что приказал своим войскам отойти от Киева якобы ради проведения переговоров.

Позднее иранский лидер, аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи назвал Украину "гадкой стороной" и поддержал полномасштабное вторжение, которое начал президент РФ Владимир Путин.

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