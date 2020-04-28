Глава простаивающего Борисполя задекларировал сотни тысяч гривен зарплаты

Глава аэропорта Борисполь задекларировал большую зарплату / УНИАН

Генеральный директор международного аэропорта Борисполь (который закрыт и простаивает по причине коронавирусного карантина) Павел Рябикин, который в январе задекларировал почти полмиллиона гривен зарплаты, а в апреле задекларировал 596,5 тысяч гривен зарплаты.

Соответствующее сообщение опубликовал портал УН со ссылкой на данные деклараций Рябикина.

В частности, 7 апреля он получил 311 200 гривен зарплаты по основному месту работы - аэропорт Борисполь, а 22 апреля Рябикин задекларировал получение еще 285 267 гривен зарплаты на том же предприятии.

Напомним, ранее 29 марта в аэропорту Борисполь эвакуированные из Вьетнама украинцы устроили стычку с медиками и попытались прорваться через кордон - не захотев отправляться на обязательную обсервацию по причине коронавируса.