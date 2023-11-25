Бой длился 10 часов: генерал показал, как отбивали массированную атаку дронов

Украина отбила одну из самых массированных атак дронов сегодня ночью, 25 ноября.

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Бой длился 10 часов: военный рассказал, как отбивали массированную атаку дронов / коллаж: Главред, фото: скриншот телеграм Сергей Наев

В ночь с 24 на 25 ноября вражеская армия выпустила по Украине дроны-камикадзе в рекордном количестве. Украинским военным удалось сбить подавляющее большинство из них. Бой длился почти 10 часов. Об этом рассказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он сообщил, что в 10-часовом бое принимали участие мобильные группы, они и отбивали массированную атаку "Шахедов".

"Этой ночью государство-террорист совершило один из крупнейших пусков БПЛА типа "Шахед". В течение боя, который длился почти десять часов, бойцы мобильных огневых групп по противовоздушной обороне в Северной операционной зоне продемонстрировали свой профессионализм и мастерство в уничтожении вражеских целей", - рассказал Наев. видео дня

Также военный добавил, что уничтожены украинскими защитниками были 53% вражеских беспилотников.

"Более половины вражеских беспилотников, а именно 53% было уничтожено бойцами мобильных групп. Выражаю благодарность каждому воину, который защищает наше государство. Вместе мы сила!"- подытожил Наев.

Массированная атака на Украину / скриншот

Массированная атака на Украину

В ночь на 25 ноября Россия устроила массовую атаку на Киев. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, во время ночной атаки россиян на столицу в двух районах Киева упали обломки беспилотников. В результате возник пожар в детском саду. Кроме того, обломки от "Шахедов" устроили пожар и разрушения в многоэтажке в Соломенском районе столицы. "В Печерском районе столицы падение обломков сбитого БПЛА. Все службы следуют на место. Вызовы медиков в Соломенском районе. Бригады выехали", - сообщил мэр Киева.

В целом было зафиксировано примерно 75 запусков "Шахедов" по двум направлениям: Приморско-Ахтарск (РФ) и района Курской обл. (РФ). Основное направление атаки - город Киев. Об этом говорится в сообщении Воздушных Сил ВС Украины. Противовоздушная оборона работала в минимум шести областях Украины: Киевская Сумская, Днепропетровская Запорожская, Николаевская, Кировоградская обл. В результате успешного противовоздушного боя этой ночью, с использованием сил и средств воздушных Сил, в сотрудничестве с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, был ликвидирован 71 ударный беспилотник. Большинство из них было уничтожено в Киевской области.

В центральном регионе Украины в результате ночной атаки оккупантов повреждены магистральные воздушные линии электропередачи "Укрэнерго" и линии распределения облэнерго. Соответственно, надежность энергопитания в регионе снижена. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Укрэнерго".

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