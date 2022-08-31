Бойцы ВСУ "покрошили" элитный отряд спецназа Росгвардии - ВВС

Уничтожены по меньшей мере 18 спецназовцев элитного подразделения Меркурий.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили по меньшей мере 18 спецназовцев элитного подразделения Меркурий оккупантов РФ из Росгвардии.
Как сообщает Русская служба Би-би-си, удалось подтвердить ликвидацию по меньшей мере 10 сотрудников Росгвардии из Смоленска.
Отмечается, что ранее ветеранская организация из российской Пензы опубликовала видео, на котором показан мемориальный уголок в расположении 26 отряда спецназа Меркурий. При этом на столе выставлены фотографии 18 спецназовцев с черными поминальными лентами, рядом лежат две гвоздики.
Уточняется, что до этого украинские журналисты сообщили об артобстреле расположения Меркурия в Харьковской области, в ходе которого отряд, предположительно, понес потери.
Би-би-си удалось подтвердить имена 10 погибших спецназовцев РФ, среди них:
- майора Виктора Слушкина;
- старшего прапорщика Александра Вишнякова;
- прапорщика Павла Степаненко;
- сержанта Максима Трегубенко;
- ефрейтора Ярослава Симакова;
- лейтенанта Никиты Цвиренко;
- старшего лейтенанта Анатолия Ежова.
Издание добавляет. Что фотографии восьми из 18 спецназовцев (то есть 40% предполагаемых погибших из Меркурия) опознать пока не удалось.
Напомним, ранее советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в Facebook сообщил о том, что во время удара украинских военных по базе оккупантов в Херсоне, мог погибнуть полковник Росгвардии Александр Нечипуренко.
"Вчера в Херсоне мог погибнуть полковник Росгвардии Александр Нечипуренко. Ждем подтверждения информации", - написал он.
По словам Хланя, на то, что кто-то из "випов" российской армии пострадал однозначно указывает то, что "паники и скорых у орков было уж слишком много".
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