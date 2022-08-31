Бойцы ВСУ "покрошили" элитный отряд спецназа Росгвардии - ВВС

Отряд бойцов Росгвардии уничтожен в Украине / Facebook/rosgvard

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили по меньшей мере 18 спецназовцев элитного подразделения Меркурий оккупантов РФ из Росгвардии.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, удалось подтвердить ликвидацию по меньшей мере 10 сотрудников Росгвардии из Смоленска.

Отмечается, что ранее ветеранская организация из российской Пензы опубликовала видео, на котором показан мемориальный уголок в расположении 26 отряда спецназа Меркурий. При этом на столе выставлены фотографии 18 спецназовцев с черными поминальными лентами, рядом лежат две гвоздики.

Видео дня

Уточняется, что до этого украинские журналисты сообщили об артобстреле расположения Меркурия в Харьковской области, в ходе которого отряд, предположительно, понес потери.

Би-би-си удалось подтвердить имена 10 погибших спецназовцев РФ, среди них:

майора Виктора Слушкина;

старшего прапорщика Александра Вишнякова;

прапорщика Павла Степаненко;

сержанта Максима Трегубенко;

ефрейтора Ярослава Симакова;

лейтенанта Никиты Цвиренко;

старшего лейтенанта Анатолия Ежова.

Издание добавляет. Что фотографии восьми из 18 спецназовцев (то есть 40% предполагаемых погибших из Меркурия) опознать пока не удалось.

Напомним, ранее советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в Facebook сообщил о том, что во время удара украинских военных по базе оккупантов в Херсоне, мог погибнуть полковник Росгвардии Александр Нечипуренко.

"Вчера в Херсоне мог погибнуть полковник Росгвардии Александр Нечипуренко. Ждем подтверждения информации", - написал он.

По словам Хланя, на то, что кто-то из "випов" российской армии пострадал однозначно указывает то, что "паники и скорых у орков было уж слишком много".

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