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"Брянская резня": в ВСУ раскрыли, как Patriot пощелкал авиацию РФ за пять минут

Алексей Тесля
27 ноября 2023, 18:47
Эффективно отработало подразделение ЗРК Patriot, которое уничтожило сразу несколько единиц авиации РФ.
ЗРК Патриот, Игнат
ВСУ применили ЗРК Patriot против авиации РФ / Коллаж: Главред, фото: defense.gov/John Hamilton, скриншот YouTube

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал подробности уничтожения ЗРК Patriot пяти единиц российской авиации за пять минут над территорией Брянской области 13 мая.

По его словам, эффективно отработало подразделение ЗРК Patriot, которое уничтожило сразу несколько единиц вражеской авиации. Об этом он сообщил в интервью изданию "Новинарня".

"Это была блестящая операция под руководством командующего Воздушных Сил. Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на Брянском направлении, откуда они тогда бомбили управляемыми авиабомбами наши северные регионы", — подчеркнул представитель ВС.

видео дня

По его словам, в ВСУ в шутку называют эту спецоперацию "Брянской резней". При этом через некоторое время после событий в Брянской области над Черным морем был сбит еще один Су-35, после чего оккупанты на некоторое время перестали летать в том районе, поскольку поняли, что это опасно.

Игнат уточнил, что ЗРК Patriot защищает столицу, однако вскоре новые дивизионы станут основой для дополнительных формирований ПВО, ведь ВСУ получат новые комплексы Patriot.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Уничтожение авиации РФ на Брянщине

Ранее сообщалось о том, что ЗРК Patriot ВСУ сбил авиацию РФ на Брянщине. Юрий Мысягин раскрыл детали уничтожения вражеской авиации с помощью ЗРК Patriot.

В Сети 13 мая опубликовали информацию о том, что в Брянской области на территории РФ потерпели крушение военные самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил российских оккупантов.

Стали появляться соответствующие фото и видео очевидцев.

Вначале речь шла о том, что за несколько часов "сбили" два вертолета – Ми-8 и Ми-34 – и военный самолет Су-34.

Позже появились другие сведения, согласно которым на Брянщине упали два самолета Су-35 и Су-34, а также два вертолета Ми-8. Опубликовали и другие кадры падения воздушных суден российских захватчиков.

Кроме того, в тот же день появилось видео падения еще одного Ми-8.

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война России и Украины ЗРК Patriot Юрий Игнат Брянская область
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